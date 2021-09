“Campione in campo fuoriclasse nella vita”: Aquilani dedica scuola calcio a Daniel Guerini Alberto Aquilani si è reso protagonista di un bel gesto dedicando la sua scuola calcio a Daniel Guerini, lo sfortunato giovane talento della Lazio morto pochi mesi fa in un terribile incidente stradale. “Sempre con te”, ha scritto su Instagram l’ex centrocampista della Roma che ora allena la Primavera della Fiorentina.

A cura di Marco Beltrami

Il ricordo di Daniel Guerini è ancora vivo nel cuore di chi lo ha conosciuto. Una tragedia immane quella del giovane calciatore classe 2002 che solo pochi mesi fa ha perso la vita in un terribile incidente stradale nella sua Roma. Sognava di sfondare nel mondo del calcio, e di fare il suo esordio tra i professionisti con la Lazio, dopo le esperienze nelle Giovanili di Torino, Fiorentina e Spal.

Purtroppo però in una sera di marzo, Daniel è stato coinvolto in un tragico schianto e per lui non c'è stato niente da fare. Infiniti i messaggi d'affetto e di cordoglio per quel ragazzo amato da tutti, e altrettante le iniziative a lui dedicate. Negli ultimi giorni purtroppo c'è stato anche un episodio becero, con qualcuno che ha saccheggiato la tomba dove riposa Guerini, portando via una sciarpa, uno stemma e un aquilotto della Lazio. Una situazione che ha spinto anche Francesco Totti ad intervenire sui social con un perentorio "Vergognatevi".

Parlando di cose belle invece, bisogna segnalare lo splendido gesto di Alberto Aquilani, ex centrocampista dell'allenatore e attuale tecnico della Primavera della Fiorentina. Il classe 1984 che ha conosciuto Daniel Guerini nella sua esperienza nelle Giovanili viola, ha deciso di dedicare la scuola calcio Spes Montesacro proprio al suo ex pupillo. In una foto pubblicata su Instagram, Aquilani si è lasciato immortalare con la famiglia Guerini vicino ad uno striscione che recita: "In ricordo di Daniel Guerini, campione in campo e fuoriclasse nella vita". Un gesto da applausi, con i giovani talenti locali che cresceranno dunque nel ricordo e nel segno di questo giovane talento andato via troppo presto.