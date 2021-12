Cambiare allenatore fa bene: Tottenham e Manchester United vincono ancora in Premier League Un altro successo per il Tottenham, Conte ha ottenuto 10 punti in 4 partite. Il Manchester United invece ha vinto solo 1-0 con il Crystal Palace, decisivo Fred.

A cura di Alessio Morra

Il Chelsea ha dimostrato lo scorso anno che cambiare allenatore è positivo anche per le grandi squadre. E anzi le ultime due squadre che hanno vinto la Champions lo hanno fatto con un allenatore subentrato. In Premier League due big hanno già cambiato la guida tecnica e oggi a Old Trafford ha colto il primo successo Rangnick con il Manchester United, mentre Conte prosegue con la sua marcia di avvicinamento al quarto posto. Il Tottenham ha vinto nettamente in casa con il Norwich.

C'era anche Sir Alex Ferguson in tribuna, c'era pure Wayne Rooney a sostenere l'ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo e soprattutto il Manchester United che aveva un compito difficile con il Crystal Palace, guidato da Vieira. Partita difficile, sempre e con il Palace che ha un'occasione d'oro al 74′ quando Ayew sugli sviluppi di un corner ha commesso un errore incredibile. Poco dopo il gol, bello, di Fred che decide il match. Vince lo United che ottiene il secondo successo consecutivo e resta in scia di West Ham e Tottenham, le rivali principali nella corsa al quarto posto. Rangnick, oltre all'esordio vincente, ha colto un grande risultato, perché ha tenuto la porta inviolata.

Tutto semplice invece per Antonio Conte, il Tottenham in casa ha demolito il Norwich, per la verità una delle ultime della classe, ma che dopo il cambio di allenatore ha trovato verve e punti. Gli Spurs sbloccano subito il risultato con un gol di Lucas Moura, un bolide dalla distanza che ha superato Krul. Poi nell'arco di cinque minuti nella ripresa c'è l'uno-due vincente firmato da Sanchez e dal coreano Son. Kane è ancora senza gol, appena uno in campionato, ma il Tottenham vince 3-0, sale al quinto posto ed è a due lunghezze dal West Ham, che ha giocato una partita in più. Conte ha ottenuto tre vittorie e un pareggio in Premier League.