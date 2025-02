video suggerito

Cambiamento epocale nei calci di rigore, proposta all'IFAB l'introduzione dell'one shot: che cos'è I calci di rigore potrebbero essere stravolti dalla nuova regola proposta all'International Football Association Board: si tratta dell'one shot, ovvero del tiro unico senza possibilità di ribattuta. O il tiratore fa gol oppure si riparte con una rimessa dal fondo.

A cura di Paolo Fiorenza

Troppo vantaggio per chi tira i calci di rigore, un rapporto eccessivamente squilibrato a favore della squadra beneficiaria della massima punizione rispetto a chi la subisce: è questa la considerazione che ha indotto non uno qualsiasi, ma Pierluigi Collina, responsabile della Commissione Arbitrale della FIFA, a proporre all'IFAB – ente che è unico depositario delle regole del giuoco del calcio – una modifica che rappresenterebbe un cambio epocale per come sono stati intesi ed eseguiti i rigori. Si tratta dell'one shot, ovvero un unico tiro in cui si sostanzierebbe il penalty, escludendo la possibilità di ribattuta in rete da parte dei compagni di squadra del tiratore. O gol o niente, neanche un eventuale calcio d'angolo per la parata del portiere: si ripartirebbe con una rimessa dal fondo della squadra difendente.

La parata su un calcio di rigore sarebbe definitiva: niente ribattuta

Collina ha proposto all'IFAB i calci di rigore senza ribattuta: l'one shot

"Credo che esista un gap eccessivo tra le possibilità che ha l'attaccante e quelle del portiere – argomenta Collina a Repubblica – Già si segnano in media il 75% dei calci di rigore, e spesso il rigore è un'occasione maggiore di quella che è stata tolta con il fallo. In più si dà anche la possibilità di giocare la respinta del portiere? Secondo me i portieri dovrebbero lamentarsi".

L'ex fischietto bolognese – oggi 64enne e saldamente numero uno degli arbitri mondiali – già si è mosso per provare a cambiare qualcosa che non si tocca dall'alba dei tempi calcistici, il che rende l'idea della difficoltà di riuscirci: "L'ho già detto in discussioni che abbiamo avuto all'IFAB: una soluzione è l'one shot. Come nei rigori dopo i supplementari: non c'è respinta, o fai gol o si riparte da un calcio di rinvio, punto. E così eviti anche il teatrino che oggi c'è prima di un calcio di rigore, con tutti lì intorno all'area. Sembrano i cavalli ai canapi prima della partenza del Palio di Siena…".

La regola dell'one shot: o il tiratore segna il penalty o si riparte con una rimessa dal fondo

L'International Football Association Board è notoriamente molto legato alle tradizioni del calcio e prima di cambiare qualcosa ce ne vuole, ma se la proposta arriva da uno come Collina con argomenti più che solidi, vedi mai che davvero si possa arrivare alla nuova regola dei calci di rigore, che segnerebbe una svolta storica nel gioco.