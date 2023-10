Cambia la data della nuova Supercoppa Italiana, slittano due giornate di Serie A e la Coppa Italia La Supercoppa Italiana si giocherà ora nel nuovo format dal 21 al 25 gennaio a Riad in Arabia Saudita. Cambiano le date di due turni di Serie A.

A cura di Marco Beltrami

Quando si giocherà la Supercoppa Italiana 2024, la prima con la formula della Final Four? Al termine del Consiglio di Lega è arrivata la conferma dello slittamento del torneo che si giocherà a fine gennaio e vedrà impegnate Napoli, Inter, Fiorentina e Lazio. Una situazione che ha spinto i vertici del massimo campionato a modificare anche il calendario della Serie A.

La Supercoppa Italiana dunque si giocherà ufficialmente dal 21 al 25 gennaio a Riad in Arabia Saudita con un cambio dunque di due settimane rispetto a quanto deciso inizialmente. In particolare le due semifinali si disputeranno il 21 e il 22 gennaio e la finale il 25. Una decisione figlia anche della volontà delle autorità sportive arabe che hanno trovato terreno fertile nei vertici del calcio italiano. Inizialmente le date decise per le due semifinali Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio erano 4 e 5 gennaio con la finale in programma l'8 gennaio.

Inevitabile dunque una mini-rivoluzione anche per il calendario di Serie A. In particolare cambia la programmazione di due giornate del massimo campionato, ovvero la 19esima e la 21esima e di due turni di Coppa Italia. Il primo dei due turni in questione si disputerà il 7 gennaio 2024 secondo la programmazione completa, con le formazioni della Supercoppa ovvero Inter-Verona, Sassuolo-Fiorentina, Torino-Napoli e Udinese-Lazio: Ovviamente il quadro completo della situazione arriverà con la definizione di anticipi e posticipi a fine novembre.

La 21esima giornata si disputerà invece domenica 21 gennaio 2024, anche se ci saranno due anticipi mercoledì 17 gennaio 2024, rispettivamente alle 18.30 e 20.45 e altri due giovedì 18 gennaio 2024, sempre alle 18.30 e 20.45. In campo le formazioni che si sfideranno poi la Supercoppa. Per la Coppa Italia, bisognerò prima definire la situazione dei sedicesimi il 31 ottobre, 1 e 2 novembre in gara unica. Ottavi il 6 dicembre, e poi il 20 dello stesso mese. A seguire il 3 gennaio invece di 10 e 17 gennaio, con i quarti il 10 e il 31 gennaio.