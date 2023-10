La nuova Supercoppa cambia date su richiesta delle autorità arabe: modifiche in vista per la Serie A La Supercoppa Italiana, che da quest’anno ha modificato il format, avrà un cambiamento di data e la Final Four che inizialmente era stata programmata tra il 4 e l’8 gennaio sarà posticipata su richiesta delle autorità arabe.

A cura di Vito Lamorte

La nuova Supercoppa Italiana non parte benissimo. La Lega Serie A ha comunicato che le autorità sportive arabe hanno chiesto uno spostamento delle date originariamente stabilite per la disputa del mini torneo che vedrà impegnate Napoli, Inter, Fiorentina e Lazio.

Non sono state rese note le motivazioni, ma è molto probabile che la richiesta verrà accettata in occasione del Consiglio di Lega del 9 ottobre e bisognerà riprogrammare la manifestazione.

Questa la nota apparsa sul sito della Lega: "La Lega Serie A informa di aver ricevuto, da parte delle Autoritá sportive arabe, una richiesta di spostamento, sempre nel corso del prossimo mese di Gennaio 2024, della EA SPORTS FC SUPERCUP. Le nuove date verranno comunicate a valle del Consiglio di Lega convocato per il 9 ottobre".

La Supercoppa Italiana 2024 si giocherà in Arabia Saudita e con un nuovo format.

Per chi avesse rimosso la modifica del format, da quest'anno la Supercoppa Italiana si disputerà con un mini torneo che prevede semifinali e finale nell'arco di pochi giorni: inizialmente le date decise per le semifinali Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio erano 4 e 5 con la finale fissata per l'8 gennaio ma tutto dovrebbe slittare di due-tre settimane.

In questo modo, però, potrebbero esserci ripercussioni anche sul calendario di Serie A e su quello della Coppa Italia, visto che in sede di anticipi e posticipi, prima di questo imprevisto, si era deciso di far slittare le partite delle quattro squadre coinvolte nella diciannovesima giornata: anziché il 7 gennaio, le partite Inter-Hellas Verona, Sassuolo-Fiorentina, Torino-Napoli e Udinese-Napoli erano state fissate per il 23 e 24 gennaio, con le partite di Coppa Italia delle stesse squadre anticipate a dicembre (5, 6, 19 e 20) rispetto alle altre quattro che si disputeranno nel primo mese del 2024.

La Lega Serie A comunicherà tutti gli eventuali cambiamenti il 9 ottobre, dopo il Consiglio, ma non sarà facile risolvere questa situazione dopo che tutto era stato incastrato all'inizio della stagione.