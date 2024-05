Camara si rifiuta di giocare col logo arcobaleno anti-omofobia sulla maglia: lo copre con lo scotch

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Mohamed Camara ha agito di sua iniziativa durante Monaco-Nantes valida per l'ultima giornata del campionato della Ligue 1 francese. Il centrocampista maliano dei monegaschi ha deciso di non prendere parte alla giornata di promozione di valori di solidarietà e eguaglianza. Ha infatti nascosto con lo scotch il logo arcobaleno anti-omofobia stampato al centro della maglietta del Monaco e non ha voluto partecipare alla foto iniziale per non essere associato allo slogan. Un gesto forte che ha fatto infuriare il Ministro dello Sport francese.

Amelie Oudea-Castera infatti chiede sanzioni giudicando inammissibile quel gesto. Camara però non si è solo limitato a coprire con lo scotch quel logo ma ha anche deciso di annerire il simbolo della Ligue 1 e della Federazione francese stampato sulla parte alta del braccio destro. Un gesto che ha spiazzato il calcio transalpino e anche lo stesso Monaco che attraverso il proprio allenatore, Adolf Hutter, si è detto pronto a capire le ragioni che hanno spinto il giocatore ad agire in maniera così forte: "Ne discuteremo insieme internamente”.

Il calcio di rigore segnato da Camara.

E mentre c'è chi, come il ministro dello sport, chiede un intervento forte da parte del Monaco nei confronti del proprio tesserato, anche il Nantes aveva a che fare con un caso simile. L'attaccante egiziano Mostafa Mohamed, ha infatti deciso di restare in hotel, come l'anno scorso. In questo caso il club starebbe valutando la possibilità di sanzionare finanziariamente il calciatore. Camara è stato inoltre anche uno dei marcatori del 4-0 finale con cui il Monaco ha battuto il Nantes festeggiando poi a fine partite con i propri tifosi il ritorno in Champions League.

Il logo al centro della maglia del Monaco.

Sul sito del club monegasco c'è tutta la gallery dei momenti più importanti di quella serata. Il club – forse anche per scelta – pare aver deciso di non mostrare lo scotch posto da Camera sul logo arcobaleno presti sulle magliette. Si notano infatti solo le immagini del giocatore in cui quello scotch viene quasi mascherato dalle braccia e dai compagni. Un chiaro intento per non dare troppo spazio a quell'iniziativa del giocatore che di certo non avrà fatto piacere neanche alla stessa società monegasca.