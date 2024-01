Camara disperato per l’eliminazione del Senegal in Coppa d’Africa: devono portarlo via in braccio Lamine Camara è stato portato in braccio negli spogliatoi da un compagno di squadra dopo l’eliminazione del Senegal dalla Coppa d’Africa. In lacrime e disperato la stella del Metz dalla disperazione non riusciva più a camminare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La notte di Coppa d'Africa ha visto trionfare la Costa d'Avorio che è volata ai quarti di finale grazie alla vittoria sul Senegal. Un successo incredibile per i padroni di casa che hanno di fatto superato il turno nonostante in panchina non ci sia un Ct. Una vittoria nel pieno di un'autogestione verrebbe da dire che dunque vale doppio. Dall'altra parte però c'è chi come il Senegal non può credere di aver buttato al vento un'occasione così ghiotta. Su tutti Lamine Camara, la stella della nazionale, che a fine partita era letteralmente disperato.

In campo è crollato in un piano disperato. Inconsolabile da compagni e staff tecnico, il talento classe 2004 del Metz non è riuscito a buttare giù il boccone amaro della sconfitta. Aveva tutti gli occhi addosso e forse anche per questa troppa pressione al triplice fischio non ha retto. Prima di uscire dal campo Camara dagli spalti è stato immortalato in un video in cui si vedeva come non riuscisse nemmeno a camminare. È stato il compagno di squadra Cheikhou Kouyaté a prendere così in mano la situazione portandolo in braccio negli spogliatoi.

Kouyaté e tutti gli altri tifosi allo stadio hanno assistito a quella scena che tagliava il cuore a metà. Il sogno di Camera di vincere da protagonista quella Coppa d'Africa che il Senegal avrebbe potuto portare a casa come grande favorito, è di fatto svanito. Camara si copre il volto con l'asciugamano per non farsi vedere nuovamente in lacrime. Non riesce a muovere un passo e così in soccorso arriva proprio il compagno di squadra che come un fratello maggiore lo prende in braccio e lo porta dritto negli spogliatoi.

Un gesto accolto con un grande applauso da parte di entrambe le tifoserie che hanno visto il ragazzo del Metz soffrire tantissimo per questa sconfitta. L'immagine di quanto possa essere importante questa competizione per il calcio africano sin dai più giovani. Lamine Camara era stato nominato miglior giovane della fase a gironi di questa Coppa d'Africa 2024 e di fatto anche le speranze del popolo senegalese erano riposte sull'entusiasmo, la tecnica e la dinamicità di questo ragazzo che avrà presto altre occasioni per rialzarsi e farsi apprezzare ancora.