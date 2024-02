Calzona non ha dubbi sulla causa dei problemi del Napoli: “Ho parlato con ogni calciatore” Dopo il pareggio contro il Cagliari il nuovo allenatore del Napoli Francesco Calzona ha svelato qual è la causa dei problemi della sua squadra: una conclusione a cui il tecnico è giunto dopo aver parlato singolarmente con tutti i suoi calciatori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Dopo il pareggio per 1-1 contro il Barcellona in Champions, il nuovo Napoli di Francesco Calzona replica lo stesso risultato anche nel match di Serie A sul campo del Cagliari dove però i partenopei, sempre grazie al solito Osimhen, erano passati in vantaggio venendo poi raggiunti in pieno recupero dal gol di Luvumbo. Un esordio in campionato per il nuovo tecnico che dunque non ha avuto l'esito sperato con i campani che non sono stati protagonisti di quella svolta auspicata dal presidente De Laurentiis nel momento in cui ha deciso di esonerare Walter Mazzarri e affidare la panchina all'attuale ct della Slovacchia.

Sul terreno di gioco dell'Unipol Domus Arena infatti il Napoli ha mostrato ancora una volta le difficoltà evidenziate sia con Rudi Garcia in avvio di stagione che durante la gestione Mazzarri, dimostrandosi nemmeno lontanamente vicino alla squadra che lo scorso anno ha dominato il campionato italiano mostrando un gioco che ha impressionato anche l'Europa. Una compagine irriconoscibile nonostante i protagonisti in campo siano pressoché gli stessi (fatta eccezione per Kim e Lozano).

Un repentino cambiamento che secondo il nuovo allenatore del Napoli Francesco Calzona ha una sola spiegazione: "Il problema è mentale, perché la squadra ha una buona condizione fisica. L’ha dimostrato l’altra sera e oggi, non abbiamo avuto cali. L’unica cosa che posso contestare alla squadra è la gestione della partita. Sicuramente era una partita particolare: vento e erba alta, sapevamo le caratteristiche e come gioca l’avversario. Quindi bisognava calarsi prima nella dimensione della partita" ha infatti detto il tecnico calabrese ai microfoni di DAZN al termine di Cagliari-Napoli.

Un concetto esplicitato nel dettaglio anche nel corso dell'intervista nella quale Calzona ha anche rivelato di essere giunto a questa conclusione riguardo la causa dei problemi del suo Napoli dopo aver parlato singolarmente con tutti i suoi calciatori: "Ho avuto colloqui singolarmente e di gruppo. Ho trovato una squadra che si è messa subito a disposizione, di questo sono molto felice. C’è bisogno di un pochino di tempo, anche se so che non ne abbiamo molto. Ci dobbiamo sforzare per trovare una condizione psicologica migliore. Però voglio ripartire della disponibilità dei ragazzi, che mi ha sorpreso. È chiaro che siamo legati ai risultati, senza cercare alibi, ma devo cercare di mettere la squadra in condizione di fare bene. Speriamo di arrivare al più presto a una condizione psicologica buona" ha difatti chiosato il nuovo allenatore del Napoli chiamato a gestire una situazione per nulla semplice dato che i campioni d'Italia in carica non vincono una partita dallo scorso 4 febbraio (l'ultimo successo in trasferta risale addirittura al 25 novembre) e si trovano al momento a metà classifica lontanissimi dalla zona Champions League.