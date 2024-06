video suggerito

Calhanoglu ha rivelato a Bastoni il suo futuro: la telefonata decisiva dal ritiro della Turchia Le voci sull'interesse del Bayern Monaco per Calhanoglu hanno agitato i nerazzurri della Nazionale: le telefonate di Bastoni e Ausilio portano ottime notizie per l'Inter che resta la priorità del turco.

A cura di Ada Cotugno

Hakan Calhanoglu ha deciso di giocare a carte scoperte per quanto riguarda il suo futuro: il centrocampista è da giorni un osservato speciale del Bayern Monaco che lo vorrebbe per arricchire la sua rosa, ma sono state proprio queste forti voci di mercato a fargli prendere una posizione forte e rivelare tutto i suoi piani per la prossima estate. La priorità del turco è quella di restare all'Inter per difendere il titolo di Campione d'Italia conquistato nell'ultima stagione.

Dal ritiro della Turchia agli Europei ha fatto sentire la sua voce e ha preso una posizione netta per quanto riguarda le prossime mosse. Ma prima di esporsi con un comunicato ufficiale ha consultato due persone speciali che hanno voluto sapere in anteprima quali sarebbero stati i suoi piani per il prossimo calciomercato, come riporta la Gazzetta dello Sport.

La chiamata di Bastoni

Il primo a farsi sentire dopo le voci che lo collegavano al Bayern Monaco è stato Alessandro Bastoni, suo compagno in nerazzurro. Calhanoglu era in ritiro con la Turchia quando il suo telefono ha squillato: dall'altro capo c'era il difensore dell'Inter che, in attesa di preparare la partita con la sua Italia, aveva consultato gli altri compagni di club in merito ai presunti collegamenti di mercato che coinvolgevano il turco.

Dal canto suo Calhanoglu ha spiegato con molta tranquillità la situazione, dichiarando che restare in Serie A resta la sua unica priorità, soprattutto perché è in una squadra dove si trova bene e in un gruppo che lo valorizza in campo. Paura passata per i nerazzurri della Nazionale che hanno tirato un sospiro di sollievo dopo aver sentito le sue parole: tutti temevano un Lukaku bis, memori di quando appena un anno fa avevano provato a parlare con insistenza con l'attaccante senza mai ricevere una risposta.

Il colloquio con Ausilio

La chiamata chiarificatrice con Bastoni però non è bastata per togliere tutti i dubbi, soprattutto perché anche la società voleva essere tranquillizzata. Per questo Ausilio ha raggiunto telefonicamente Calhanoglu che gli ha ripetuto esattamente le stesse cose dette ai suoi compagni di squadra. Non è servito l'intervento di Simone Inzaghi che ha monitorato la situazione dalla distanza, soddisfatto per non aver perso un elemento importante della sua rosa.

Il messaggio social di Calhanoglu

Dopo le due telefonate il centrocampista ha voluto esporre la questione sui social, ribadendo che sarebbe rimasto all'Inter: "Sono estremamente felice all'Inter. Il rapporto che condivido con il club e i nostri incredibili tifosi è davvero speciale. Insieme, abbiamo raggiunto traguardi significativi e sono entusiasta di poter vincere ancora più trofei con l'Inter in futuro. Ancora una volta, in questo momento sono completamente concentrato a rendere felice la gente del mio paese".