Martedì 22 dicembre 2020, le partite di calcio in TV. Turno infrasettimanale per la Serie A. La 14a giornata del campionato 2020/2021 si apre con due anticipi: alle ore 18.30 ci sarà Crotone-Parma e alle 20.45 Juventus-Parma. Programma interessante anche di EFL Cup, Liga e Serie B. Tutte le informazioni per vedere tutti gli appuntamenti calcistici in tv e in streaming.

Crotone-Parma: dove vederla in tv e streaming

La sfida in programma stasera alle ora 18.30 allo stadio Ezio Scida di Crotone tra il Crotone e Parma verrà trasmessa in televisione da DAZN e sarà visibile per i clienti della piattaforma in possesso di smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e su tutti gli apparecchi collegati a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). Gli utenti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN potranno gustarsi la gara anche sul canale satellitare DAZN1, ovvero il canale 209, mentre i clienti che hanno sottoscritto anche un abbonamento Sky potranno seguire la gara in tv attraverso la app

Dove vedere Juventus-Fiorentina in TV e streaming

Juventus-Fiorentina si gioca oggi 22 dicembre 2020 all'Allianz Stadium di Torino con calcio d'inizio fissato per le ore 20.45. L’incontro verrà trasmesso in esclusiva sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Calcio HD (canale 251). La partita potrà essere seguita anche in diretta streaming con l'app di Sky-Go, sia su dispositivi abituali fissi (pc) oppure mobili (smartphone, notebook e tablet), che collegandosi a Now Tv, servizio di streaming live e on-demand della piattaforma tv satellitare, previo pagamento del ticket previsto anche per il singolo evento.

Calcio in TV oggi e stasera martedì 22 dicembre

Ecco tutte le partite di calcio in TV martedì 22 dicembre: