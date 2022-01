Calcio in TV, il programma delle partite di Premier League dell’1 gennaio: oggi e stasera su Sky Sabato 1 gennaio 2022 sono in programma tre incontri di Premier League. L’incontro che aprirà il nuovo anno del calcio inglese è Arsenal-Manchester City. In campo anche il Tottenham.

A cura di Alessio Morra

Sabato 1 gennaio: le partite di Premier League oggi in programma in TV e in diretta streaming. Il campionato inglese torna a giocare il primo giorno del nuovo anno. Spesso è successo questo e la tradizione si mantiene anche in questo 2022. In programma oggi ci sono solamente tre partite, che hanno motivi di grande interesse. In realtà a causa del Covid è saltato solo un incontro, quello tra il Leicester e il Norwich, che dopo aver subito otto gol nelle ultime due partite si ferma a causa dell'elevato numero di contagi. La giornata si apre con una delle sfide più attese quella tra l'Arsenal e il Manchester City. Il bel gioco e lo spettacolo sono assicurati.

Tutte le partite di Premier League oggi in TV su Sky

Il 2022 del calcio inglese inizierà alle ore 13:30 con la sfida tra l'Arsenal e il Manchester City, un incontro che è sempre importante, ma che quest'anno ha un peso maggiore. Perché Guardiola ha vinto le ultime dieci partite di Premier e sta cercando la fuga definitiva su Chelsea e Liverpool. Mentre i Gunners sono al quarto posto e stanno lottando, un po' a sorpresa, per la Champions League. Salta la sfida tra l'allievo e il maestro. Perché Arteta, ex vice di Guardiola, ha il Covid e non sarà in panchina. L'incontro sarà trasmesso su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Football (canale 203), il commento di Massimo Marianella.

Mentre alle ore 16:00 sarà possibile seguire sempre sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football un derby di Londra che è anche un derby tra allenatori italiani. Perché si disputa infatti Watford-Tottenham, squadre guidate da Ranieri e Conte, reduci da un ko pesante il primo e un pari beffardo il secondo. Telecronaca di Nicola Roggero. Alle 18:30 sarà la volta poi di un altro derby londinese, scenderanno in campo a Selhurst Park Crystal Palace e West Ham.

13:30 – Arsenal-Manchester City, Sky

16:00 – Watford-Tottenham, Sky

18:30 – Crystal Palace-West Ham, Sky

Le prossime partite di Premier League: calendario e orari TV

Il programma proseguirà domenica 2 gennaio con cinque incontri, quello più atteso è Chelsea-Liverpool. Sia Tuchel che Klopp non possono perdere terreno e hanno bisogno di vincere. Calcio d'inizio alle 17:30.