Calciatrici del Barcellona furiose, i tifosi chiedono autografi ma esagerano: “Non lanciate le cose” Alcune calciatrici del Barcellona si sono indispettite per il comportamento di alcuni piccoli tifosi catalani. Hanno lanciato oggetti di vario genere per farli autografare sfiorando inavvertitamente il volto di alcune delle stesse campionesse della squadra femminile blaugrana che non l’hanno presa benissimo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

La squadra femminile del Barcellona sta dominando il proprio campionato. Le catalane sono prime in classifica con 39 punti a +9 sul Levante secondo fermo a 30. Nell'ultimo turno di campionato giocato lo scorso 6 gennaio, giorno della Befana, la squadra blaugrana è scesa in campo in casa contro l'altra squadra di Levante, ovvero il Futbal Club Las Planas. Il risultato finale è stato roboante con la vittoria esagerata per 9-1 che ha confermato la forza delle calciatrici di Giraldez davvero devastanti sotto porta.

Gol e spettacolo che hanno incantato i tifosi sugli spalti che forse anche a causa della forte euforia hanno esagerato a fine partita. Solitamente la squadra femminile del Barcellona, così come accade anche per quella maschile così come per altre squadre, sono andate sotto al settore dei propri tifosi per salutare e ringraziare tutti per il supporto. Non mancano chiaramente in questi casi le richieste di autografi, magliette e selfie. Dopo il 9-1 di due giorni fa però si sono visti diversi lanci di oggetti da far firmare, soprattutto da parte di bambini, che però hanno indispettito le calciatrici. Visto che tra loro c'erano anche dei piccoli tifosi è così esplosa la polemica per la poca pazienza mostrata.

Cover di cellulari, pennarelli, maglie, bandiere e addirittura libri sono stati lanciati verso le giocatrici che si erano avvicinate alla zona che delimita gli spalti dal terreno di gioco. Un gesto che non è piaciuto alle calciatrici del Barcellona che l'hanno vista come una mancanza di rispetto nei loro confronti nonostante la tanta disponibilità mostrata. La mimica facciale parla chiaro. Nel filmato circolato in rete si vede proprio il disagio di alcune nel vedere gli oggetti piombare addosso quasi a sfiorarle il viso. L'entusiasmo dei tifosi e di alcuni bambini nel vedere queste campionesse era tale che forse nemmeno i genitori sono stati in grado di frenare. Per qualcuno la reazione stizzita delle calciatrici è andata oltre, mentre per altri dovevano essere proprio i genitori a limitare i bambini.

E così una delle calciatrici catalane, Patri Guijarro, autrice anche di una doppietta in partita, si è spazientita davanti a tutti. Non ha più retto quel troppo entusiasmo e una volta viste arrivargli addosso maglie e bandiere, è esplosa. "Non iniziate a lanciarmi cose addosso" ha urlato sperando che qualcuno dagli spalti potesse rendersi conto di essere andato oltre. Un comportamento inaccettabile per alcuni tifosi che hanno visto le componenti della squadra femminile del Barcellona avere un atteggiamento poco accogliente, specie perché si trattava di bambini. Già a marzo 2023 successe un episodio simile con Ingrid Engen che dopo aver ricevuto in faccia una maglietta ha deciso poi di non autografarla.