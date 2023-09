Calciatore muore in campo durante una partita: collassa e non riprende più conoscenza Tragedia in Guatemala, dove un calciatore è morto in campo durante una partita di campionato: nonostante i disperati sforzi profusi per salvargli la vita, purtroppo non ha più ripreso conoscenza.

A cura di Paolo Fiorenza

Un attimo prima Denilson Estuardo Perez Gomez stava inseguendo un pallone con tutta la passione che aveva, poi un malore improvviso lo ha stroncato su un campo di calcio in Guatemala. Il giocatore del San Pedro Pinula, formazione militante nella Liga Tercera División del Paese centroamericano, ha perso improvvisamente la vita durante un partita di campionato.

Una tragedia terribile, che ha scioccato tutto il mondo dello sport guatemalteco. Perez Gomez è morto sul terreno di gioco dell'Estadio Municipal Sabino Gonzalez di San Pedro Pinula, dove la squadra locale stava affrontando i Remicheros de Jalapa in un match valido per terza giornata del Torneo Apertura 2023. A gioco in corso, al 24′ del primo tempo, il calciatore ha perso i sensi senza un apparente motivo, accasciandosi e provocando l'immediata reazione dei suoi compagni di squadra e dello staff medico.

I soccorritori sono riusciti a far sedere Perez Gomez per qualche secondo, ma poi il giocatore è subito caduto nuovamente sul prato e ha cominciato ad avere convulsioni. Nonostante i disperati sforzi profusi per salvare la vita del giovane calciatore, purtroppo il ragazzo non ha più ripreso conoscenza.

La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente, generando un'ondata di reazioni improntate a commozione e dolore. Sia la Terza Divisione del Guatemala che il club San Pedro Pinula hanno espresso attraverso i propri social le loro condoglianze alla famiglia di Perez Gomez e ai suoi compagni di squadra.

Al momento non si conoscono le cause della morte del calciatore, resta solo il dolore per la perdita di una giovane vita. Quanto alla partita, dopo qualche minuto di interruzione e con il punteggio in favore degli ospiti per 2-0, il gioco è ripreso. Alla fine i Remicheros de Jalapa si sono imposti per 4-0, ma davvero di questo non importa nulla a nessuno.