Cagliari-Bari oggi in finale playoff Serie B, dove vederla in TV e streaming: le formazioni della partita Cagliari-Bari è la finale di andata dei playoff di Serie B 2022-2023: si gioca oggi 8 giugno 2023 alle ore 20:30 all’Unipol Domus e il match sarà visibile in TV e streaming su Sky, DAZN, Helbiz Live e Onefootball. Le probabili formazioni di Ranieri e Mignani.

A cura di Vito Lamorte

Cagliari–Bari finale d’andata playoff Serie B, dove vederla in TV e streaming.

Cagliari-Bari, atto primo. Sardi e pugliesi si affrontano per la finale di andata dei playoff di Serie B 2022-2023: si gioca oggi, giovedì 8 giugno 2023, con fischio d'inizio alle ore 20:30 all'Unipol Domus. Il match sarà visibile in TV e streaming su Sky, DAZN, Helbiz Live e Onefootball.

La squadra di Claudio Ranieri ha conquistato l'ultimo atto della post-season del campionato cadetto dopo aver eliminato Venezia e Parma: la doppia sfida contro i ducali è stata difficile per i sardi ma la vittoria in rimonta per 3-2 dell'andata è stata decisiva perché il ritorno si è chiuso a reti inviolate. I ragazzi di Michele Mignani sono riusciti ad eliminare il Sudtirol in un durissimo doppio confronto grazie ad una rete di Benedetti che ha permesso ai pugliesi di sfruttare il miglior piazzamento nella Regular Season e di volare in finale.

Grandissima richiesta di biglietti per entrambe le gare: in un’ora e dieci minuti i biglietti sono finiti per la sfida d'andata in Sardegna mentre per il ritorno in terra pugliese sarebbero già stati staccati 60.000 biglietti, quindi il San Nicola sarà sold-out.

Nel corso del torneo il doppio confronto tra Bari e Cagliari ha visto i pugliesi vincere in terra sarda per 1-0 mentre al San Nicola si è chiuso sul risultato di 1-1.

Le probabili formazioni di Cagliari-Bari. Ranieri punta ancora sul tandem d'attacco Luvumbo-Lapadula. Mignani col tridente formato da Cheddira, Esposito e Morachioli.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Goldaniga, Altare, Azzi; Nandez, Makoumbou, Rog; Mancosu; Luvumbo, Lapadula. Allenatore: Ranieri.

BARI (4-3-3): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Cheddira, Esposito, Morachioli. Allenatore: Mignani.

Partita: Cagliari-Bari

Quando: giovedì 8 giugno 2023

Orario: 20:30

Dove: Unipol Domus, Cagliari

Diretta TV: DAZN, Sky, Helbiz, OneFootball

Diretta streaming: DAZN, Sky GO, Helbiz Live, Onefootball

Competizione: Serie B, finale andata playoff

Cagliari-Bari dove vederla in diretta TV: il canale

Dove vedere Cagliari-Bari in TV? La partita dei playoff di Serie B sarà trasmessa su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251), ma anche su DAZN, scaricando sulla smart tv l'app della piattaforma. Il match non sarà visibile in TV in chiaro.

La telecronaca del match su DAZN è stata affidata a Ricky Buscaglia e il commento tecnico sarà di Alessandro Budel.

Dove vedere Cagliari-Bari in streaming

Cagliari-Bari si potrà vedere in streaming sull'app di DAZN, ma anche su Sky con gli abbonati che potranno sfruttare l'app loro dedicata Sky GO. Attraverso dispositivi portatili e computer, si potrà vedere la partita dei playoff anche sulle piattaforme Helbiz Live, OneFootball e NOW.

Playoff Serie B, le probabili formazioni di Cagliari-Bari

Claudio Ranieri si affida al solito 4-3-1-2 con Mancosu sulla trequarti pronto a innescare Luvumbo e Lapadula. In mediana Nandez, Makoumbou e Rog. Zappa, Goldaniga, Altare e Azzi a comporre la linea difensiva davanti a Radunovic.

Michele Mignani dovrebbe puntare su trio offensivo composto da Cheddira, Esposito e Morachioli con Maita, Maiello e Benedetti in mezzo al campo. Difesa a 4 con Dorval, Di Cesare, Vicari e Mazzotta. In porta Caprile.

