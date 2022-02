Burkina Faso-Senegal di Coppa d’Africa dove vederla in diretta TV e streaming: canale e orario Si gioca oggi alle ore 20:00 la partita Burkina Faso-Senegal valida come semifinale della Coppa d’Africa. La gara sarà trasmessa in diretta tv e in streaming su Discovery+. La Coppa d’Africa non è visibile in diretta tv, in chiaro, né sulla Rai oppure sui canali Mediaset, né in pay-per-view sui canali di Sky o Dazn.

Il Senegale di Kalidou Koulibaly sfida il Burkina Faso nella semifinale di Coppa d’Africa. Ecco dove vederla in diretta Tv e ij streaming

Burkina Faso–Senegal è una delle due semifinali di Coppa d'Africa 2022. La partita si gioca oggi, mercoledì 2 febbraio: alle ore 20:00 il fischio d'inizio nello stadio Ahmadou Ahidjo di Yaoundé. La vincente affronterà nella finalissima per il trofeo continentale una tra Camerun (nazionale ospitante) ed Egitto che si sfideranno in contemporanea. Tra le fila del Senegal in campo c'è anche un pezzo di Serie A e di Premier League: Edouard Mendy portiere del Chelsea, Kalidou Koulibaly difensore del Napoli e Sadio Mané attaccante del Liverpool sono i calciatori in maggiore evidenza.

Il Burkina Faso è arrivato in semifinale dopo aver chiuso al secondo posto nello stesso girone del Camerun (Gruppo A) e aver eliminato nella fase a eliminazione diretta il Gabon (ai calci di rigore negli ottavi) e la Tunisia (nei quarti). Senegal avanti da capolista nel Gruppo B, ha affrontato e battuto Capo Verde (ottavi) e Guinea Equatoriale (quarti).

La Coppa d'Africa non è visibile in diretta tv, in chiaro, né sulla Rai oppure sui canali Mediaset, né in pay-per-view sui canali di Sky o Dazn. Va in onda sulle piattaforme Eurosport Player, TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le partite saranno visibili anche On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

Partita: Burkina Faso-Senegal

Quando si gioca: mercoledì 6 febbraio

Dove si gioca: Stadio Ahmadou Ahidjo di Yaoundé

Orario: 20:00

Canale TV: Discovery+, Timvision Box

Diretta streaming: Discovery+

Competizione: Coppa d'Africa

Dove vedere Burkina Faso-Senegal in diretta TV

Per vedere Burkina Faso-Senegal lo si potrà solo se abbonati sintonizzandosi su Discovery+ attraverso la piattaforma di Eurosport. Una volta scaricata la app sul proprio dispositivo (una smart tv), inserite le credenziali di accesso servirà fare clic sulla finestra dedicato all'eventi. In alternativa si può collegare la smart tv a un TIMVision Box oppure a device come Amazon Firestick e Google Chromecast.

Burkina Faso-Senegal, dove vederla in streaming

Per vedere Burkina Faso-Senegal in diretta streaming (sempre se abbonati) ci si potrà collegare attraverso la app di Discovery+ utilizzando i consueti dispositivi fissi (pc oltre alla smart tv) e mobili (notebook, tablet, smartphone).

A che ora si gioca

Il fischio d'inizio di Burkina Faso-Senegal è fissato per le ore 20:00. A ospitare il match sarà lo stadio Ahmadou Ahidjo di Yaoundé (in Camerun, nazione ospitante della Coppa d'Africa).

Coppa d'Africa, probabili formazioni di Burkina Faso-Senegal

BURKINA FASO (4-2-3-1): Koffi; I. Kaboré, E. Tapsoba, S. Ouattara, Yago; IB Touré, Guira; Bertrand Traoré, G. Sangaré; Bayala, Di. Ouattara. Ct: Kamou Malo.

SENEGAL (4-3-3): E. Mendy; B. Sarr, Koulibaly, A. Diallo, Ciss; I. Gueye, N. Mendy, P. Gueye; Dia, Diédhiou, S. Mané. Ct: Aliou Cissé.