Il portiere della Juventus Gianluigi Buffon è stato deferito dal Procuratore Federale al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – per la bestemmia pronunciata durante Parma-Juventus del 19 dicembre 2020. A renderlo noto la Federcalcio che spiega: "Il giocatore è stato deferito per avere, nel corso della gara Parma-Juventus del 19/12/2020, all'80' minuto di gioco circa, pronunciato una frase contenente un'espressione blasfema rivolgendosi al compagno di squadra Manolo Portanova".

Il procuratore federale Giuseppe Chiné aveva aperto un procedimento sulla bestemmia che il portiere della Juventus Gigi Buffon avrebbe proferito nei minuti finali della partita tra il Parma e la Juventus. La frase detta dall'ex capitano della nazionale era stata coperta da un altro commento e pertanto il Giudice Sportivo non era intervenuto a riguardo sanzionando il calciatore come invece accaduto qualche giorno prima con Cristante della Roma (squalificato proprio per una espressione blasfema proferita durante il match contro il Bologna).

Il portiere della Juventus paga dunque con il deferimento alla Giustizia Sportiva la frase rivolta al giovane compagno di squadra Manolo Portanova nei minuti finali del match del Tardini: "Mi interessa che ti vedo correre e stare lì Por** Dio ****, a soffrire del resto non mi frega un ca***". La frase si era sentita bene, d'altronde non c'erano spettatori sugli spalti, ma quelle parole però non sono state assegnate completamente a Buffon dal Giudice Sportivo secondo il quale non era così evidente che quelle frasi fossero state proferite dal portiere bianconero e per questo non meritevoli di squalifica, come è successo invece a Cristante nel match contro il Bologna. Ora però il deferimento da parte del Procuratore Federale riapre la vicenda dato che Gigi Buffon sarà citato in giudizio e processato, a meno che non ci sia un patteggiamento. Nella Giustizia sportiva infatti ci sono due gradi di giudizio: il primo grado della Commissione Disciplinare (per società sportive e tesserati) e il secondo grado (definitivo) della Corte di Giustizia federale.