Bufera Roma per il post vergognoso di Cherubini su Giulia Cecchettin: "Hanno violato il mio profilo" Luigi Cherubini nella bufera dopo il commento apparso sotto a un post vergognoso rivolto sui social a Giulia Cecchettin. Il 19enne talento della Roma ha spiegato che i suoi profili sono stati hackerati: "Hanno violato la mia privacy".

A cura di Fabrizio Rinelli

La Roma sta vivendo un'autentica bufera in queste ore. Non tanto per i risultati della squadra di José Mourinho che stentano ancora ad arrivare in campionato quanto per ciò che è accaduto fuori dal rettangolo verde e che vede coinvolto Luigi Cherubini. Il giovane 19enne giallorosso della Primavera del club capitolino era stato da poco promosso in prima squadra dallo Special One facendo il suo esordio assoluto contro lo Slavia Praga in Europa League. Ebbene il giocatore sarebbe finito in una marea di critiche per via di un commento a un post assolutamente vergognoso da cui il giocatore però ha immediatamente preso le distanze.

Su Threads, il nuovo social di Meta, appare un commento di Cherubini che tagga due persone come commento a un post su Giulia Cecchettin, la studentessa di 22 anni assassinata dal suo ex fidanzato Filippo Turetta a novembre scorso. Nell'immagine compare una foto di Giulia e quella di un sacco dell'immondizia con su scritto: "Droppate il primo e il dopo di alcune foto, inizio io dai". Immaginie scritte vergognose che fanno indignare il popolo social il quale si sorprende nel vedere lo stesso Cherubini partecipare al post coinvolgendo altre persone.

“Il figlio di San Basilio”, così lo ha ribattezzato lo Special One, è stato immediatamente criticato da tantissimi tifosi della Roma che si sono indignati per la reazione del ragazzo a quel post di cattivissimo gusto e assolutamente vergognoso. "Una società che promuove costantemente la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, non può permettere né tollerare un comportamento di questo genere da parte dei suoi calciatori", scrive una tifosa. Altri chiedono anche la rescissione del contratto.

Attraverso un post pubblicato su un account Instagram nuovo di zecca poiché i suoi profili social sono attualmente bloccati, Cherubini ha fatto sapere cosa sia realmente accaduto sottolineando come sia stato vittima di hackeraggio. "Purtroppo qualcuno è entrato in possesso del mio account Instagram violando la mia privacy, contattando le persone che seguo e commentando un post vergognoso che condanno e con il quale non avrei mai potuto interagire. Sono stato costretto ad aprire un nuovo account per dissociarmi da quanto accaduto e mi tutelerò contro questa violazione in tutte le forme possibili".

Nel frattempo però sui social l'ira dei tifosi continua questa mattina: "Buongiorno a tutti tranne a quel c***o di Cherubini che voglio fuori da Trigoria il più presto possibile – si legge mentre altri scrivono ancora – Lo voglio via dalla Roma a gennaio".