Dries Mertens resterà ancora per una settimana ad Anversa. S'era recato in Belgio per riuscire ad accelerare la guarigione della caviglia sinistra. Un infortunio avvenuto a dicembre, in occasione della gara di San Siro contro l'Inter, e che da allora non gli ha dato tregua. Un quarto d'ora, tanto durò la sua partita e da quel momento non è più riuscito a trovare equilibrio e soprattutto a superare il problema all'articolazione. Nemmeno quando, una volta rientrato, è apparso in condizioni precarie dal punto di vista fisico e preoccupanti per l'andatura e la postura mostrate in campo. La ricaduta subita in Coppa Italia contro lo Spezia (Gattuso fu costretto a cambiarlo dopo averlo inserito nella ripresa) non passò inosservata a causa della vistosa fasciatura all'articolazione, un bendaggio resosi necessario per tenere la borsa di ghiaccio sul piede dolente.

Poco dopo l'ex punta del Psv, d'accordo con la società, avrebbe preso la decisione di tornare alla Clinica "Move To cure" per riprendere il percorso di riabilitazione. Sembrava finito, dovrà continuare ancora per una settimana allontanando di fatto i tempi di pieno recupero e rientro e alimentando forti dubbi sulla possibilità che possa essere utile a breve. Niente rientro a Napoli, almeno per adesso. In totale sono 21 le presenze in stagione, 5 le reti siglate.

La sua assenza, oltre a quella di Osimhen, ha inciso negativamente e in maniera decisiva sul potenziale offensivo della squadra di Gattuso: senza le sue reti (l'ultima in campionato risale al 29 novembre contro la Roma, in Europa League andò a bersaglio con l'Az Alkmaar) gli azzurri hanno fatto fatica a finalizzare la mole di gioco creata. È l'ennesima brutta notizia per il tecnico e per la squadra che deve fare i conti, oltre che con gli infortuni (Manolas, ultimo della lista, starà fuori per circa un mese), anche con le assenze per il Covid (Koulibaly e Ghoulam).