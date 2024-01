Bruno Guimaraes sorpreso dal gesto di un tifoso del Newcastle: ha due barrette di cioccolato per lui Bruno Guimaraes riceve un regalo inaspettato da un tifoso del Newcastle a fine partita. Hanno ascoltato la sua intervista in cui svela la debolezza per il cioccolato e così gli hanno regalato due barrette. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Newcastle torna a vincere in Premier League dopo diverse sconfitte consecutive. Il 3-1 sull'Aston Villa riporta i Mugpies al settimo posto con 32 punti. Un successo importante che però ha visto protagonista per caso anche Bruno Guimaraes. Non tanto per un eventuale gol del giocatore in partita che di fatto non è arrivato, quanto per un episodio abbastanza curioso che l'ha visto protagonista proprio nel finale di partita. Il brasiliano subito dopo il fischio dell'arbitro è stato chiamato a gran voce da un tifoso.

Il giocatore si stava avvicinando lentamente con tutti i suoi compagni di squadra al tunnel che portava le squadre negli spogliatoi. La voce di quel tifoso e soprattutto ciò che aveva in mano l'ha incuriosito. All'improvviso le immagini mostrano Guimaraes togliersi la maglia e consegnarla allo stesso sostenitore del Newcastle che a sua volte gli lascia un regalo. Sembra una confezione che di fatto poi il giocatore agita con soddisfazione alle telecamere della tv ufficiale del Newcastle: sono due barrette di cioccolato.

Evidentemente il tifoso aveva guardato la sua intervista nel documentario di Prime Video. Il giocatore si era raccontato in ‘We Are Newcastle United' spiegando una sua debolezza in cucina: "Sono a dieta, non mi piace bere ma ho un problema con i dolci. Il cioccolato è il mio punto debole. È meglio che smetta di parlare di cioccolato". Nello specifico pare proprio che Bruno Guimaraes sia goloso di uova di cioccolato al latte, quella classiche che noi tutti troviamo comunemente in commercio ovunque ormai.

Ecco perché a fine partita il giocatore ha ricevuto quella cioccolata da parte del pubblico. Un goloso regalo che sicuramente il giocatore avrà condiviso con il resto dei compagni una volta entrato negli spogliatoi dato che il suo regime alimentare attuale gli nega di poter mangiare quel tipo di dolci. Per ringraziare comunque il Bruno Guimaraes ha lasciato al sostenitore del Newcastle la sua maglietta: sicuramente uno scambio alla parti degno di questo simpatico siparietto.