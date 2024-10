video suggerito

Gesto folle di due spettatori nella finale della Major League Baseball: rubano la palla presa al volo Gesto clamoroso quanto assurdo di due tifosi dei New York Yankees nella finale del campionato di baseball contro i Los Angeles Dodgers: afferrano le mani di Mookie Betts e gli rubano la pallina presa al volo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

È stata un'autentica follia, mai vista al livello più alto possibile del baseball mondiale, ovvero le World Series, la serie finale del campionato professionistico americano. A giocarsi la Major League Baseball sono rimaste New York e Los Angeles, con i Dodgers californiani che si sono presentati all'inizio di Gara 4 in vantaggio 3-0 sugli Yankees e dunque col primo match point a disposizione, essendo una serie al meglio delle 7 partite. La sfida di stanotte è stata vinta da New York 11-4, ma è chiaro che per ribaltare la serie servirebbe un miracolo. Nel dopo gara si è parlato quasi più di quanto avvenuto all'inizio della gara, quando due tifosi degli Yankees hanno rubato la palla presa al volo da Mookie Betts dei Dodgers, interferendo col gioco in maniera tanto clamorosa quanto assurda, in quella che è stata definita "l'azione più sporca che si ricordi anni". Tutto reso inutile dalla decisione degli arbitri, che hanno convalidato l'out del battitore di New York.

La follia di due tifosi degli Yankees: afferrano le mani di Mookie Betts e gli rubano la pallina presa al volo

La sfida era appena iniziata allo Yankee Stadium, gremito di 50mila spettatori speranzosi nella rimonta in una serie che appare ormai andata, quando il primo inning ha vissuto l'episodio surreale: il battitore d'apertura di New York Gleyber Torres ha scagliato una palla alta lungo la linea laterale, ma prima che la pallina raggiungesse gli spalti finendo in foul, è stata afferrata al volo (il che significa eliminazione automatica del battitore) con un grande gesto atletico dall'esterno destro di Los Angeles Mookie Betts, già MVP nel 2018 quando vinse il titolo con i Boston Red Sox.

Nella presa la mano coperta dal guantone di Betts era finita in alto, al livello della prima fila degli spettatori ed un paio di loro hanno deciso di finire sulle prime pagine, ma per il motivo sbagliato: uno dei due ha provato a sottrarre la pallina al giocatore dei Dodgers, l'altro gli ha dato manforte allontanando l'altra mano di Betts, finché la palla è rotolata via. Il tutto nello stupore allibito del resto del pubblico e dei telecronisti. La presa era comunque ormai acclarata e nel pieno spirito del gioco gli arbitri hanno deciso di eliminare il battitore degli Yankees.

I due spettatori espulsi immediatamente dallo Yankee Stadium

La vicenda dunque non ha avuto conseguenze sul piano sportivo, anche se i Dodgers hanno poi finito per perdere comunque la partita, allungando la serie almeno a Gara 5. Le uniche conseguenze serie le hanno avuto i due tifosi degli Yankees, espulsi dallo stadio immediatamente e con ogni probabilità bannati anche per il futuro dallo Stadium.