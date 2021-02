Il Torino sbanca la Sardegna Arena e mette nei guai il Cagliari. Alla squadra di Davide Nicola è bastato un gol di Bremer a 15′ dalla fine nel secondo anticipo della 23 giornata della Serie A 2020-2021 per avere la meglio sui sardi e assicurarsi una importante vittoria in chiave salvezza. Prima vittoria per il nuovo trainer granata dopo quattro pareggi di fila e ritorno ai 3 punti dopo sette partite per il Toro: l'ultima volta era accaduto a Parma. Per Eusebio Di Francesco è la sconfitta numero 14 in 23 gare da allenatore dei rossoblù: nelle ultime 10 sfide un solo punto totalizzato.

Nella prima frazione i sardi sono fatti preferire per ritmo e per voglia di cercare il gol ma non sono mai riusciti ad impensierire veramente Sirigu: Joao Pedro e Simeone hanno cercato la porta granata ma è mancata la precisione. Il Toro si è mosso sempre in maniera compatta, senza lasciare spazi agli avversari e solo in qualche occasione ha concesso qualcosa a Nainggolan tra le linee, che ha creato qualche grattacapo alla linea difensiva.

Nella ripresa succede poco nulla fino al 76′, quando il solito Gleison Bremer prende bene il tempo su cross da calcio d'angolo di Ansaldi e porta in vantaggio. I granata sono riusciti a sbloccare il match alla prima conclusione verso la porta di Cragno e dopo hanno trovato più spazi perché i sardi hanno concesso più campo per provare a recuperare lo svantaggio. Con questa rete, la quarta, il difensore brasiliano è il secondo marcatore stagionale del Toro.

Nel finale ad essere pericolosi sono i granata, grande parata di Cragno su Rincon nei secondi finali, e non i sardi e questo fa capire un po' il momento che sta vivendo il Cagliari in questo momento. Con questa vittoria il Toro stacca i sardi di 5 punti in classifica e ora per i rossoblù si fa davvero dura.

Il tabellino di Cagliari-Torino

RETI: 76′ Bremer.

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Ceppitelli (79′ Periero), Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Marin, Lykogiannis; Nainggolan (78′ Pavoletti), Joao Pedro; Simeone (70'Cerri). Allenatore: Di Francesco.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Bremer; Singo (88′ Vojvoda), Mandragora, Rincon, Lukic (78′ Baselli), Ansaldi; Zaza (78′ Bonazzoli), Belotti. Allenatore: Nicola.

ARBITRO: Daniele Orsato.