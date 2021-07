La Copa America 2021 entra nella fase a eliminazione diretta e si parte subito con un match ad altissima tensione tra Brasile e Cile. La Seleçao e la Roja si sfideranno per i quarti di finale all'estadio Nilton Santos di Rio de Janiero per il primo incontro valido per i quarti di finale della competizione per nazionali più longeva del mondo. I ragazzi di Tite hanno vinto agevolmente il gruppo ‘zona Norte' con tre vittorie e un pareggio mentre i cileni guidati da Lasarte si sono piazzati al quarto posto del raggruppamenti ‘zona Sur' e così hanno pescato subito Neymar & co.

Dopo il turnover nell'ultimo turno del girone, i brasiliani dovrebbero proporre di nuovo la ‘formazione tipo' con Neymar, Paquetà e Richarlison alle spalle di Jesus. Il Cile con il solito 3-5-2 e sono da valutare le quotazioni di Brereton al fianco di Vargas in attacco al posto di Palacios.

Copa America 2021, dove vedere Brasile-Cile in TV e streaming

Brasile-Cile è in programma nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 luglio 2021 alle ore 02.00 italiane in diretta Tv su Sky Sport Serie A (canale 202). La gara tra la selezione di Tite e quella di Lasarte si potrà seguire anche in streaming su Sky-Go, Now e su Eleven Sports, app scaricabili dagli store Android e iOS.

Le probabili formazioni di Brasile-Cile di Copa America

Tite dovrebbe presentarsi con un 4-2-3-1 molto offensivo, che prevede Richarlison, Neymar e Paquetà a supporto di Gabriel Jesus. Lasarte potrebbe puntare di nuovo su Brereton al fianco di Vargas in attacco, con Vidal incursore e il tandem Pulgar-Aranguiz a fare da schermo davanti alla difesa.

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Militão, Marquinhos, Renan Lodi; Casemiro, Fred; Richarlison, Neymar, Paquetà; G. Jesus. Allenatore: Tite.

CILE (3-5-2): Bravo; Sierralta, Medel, Maripan; Mena; Pulgar, Vidal, Aranguiz, Isla; Vargas, Brereton. Allenatore: Lasarte.

Dove si gioca la partita

La gara tra Brasile e Cile si giocherà a Rio de Janiero allo stadio stadio Nílton Santos, conosciuto anche come Engenhão, che ospita le partite interne del Botafogo. L'impianto ha ospitato le gare di atletica delle Olimpiadi estive del 2016. È stato chiuso per motivi di sicurezza nella primavera del 2013 dopo un controllo che rilevato la possibilità di crollo della copertura in caso di venti a 63 km/h: è stato riaperto nel 2016 dopo i lavori di ristrutturazione.

Copa America 2021, contro chi gioca in semifinale la vincente di Brasile-Cile

La vincente della sfida tra la Seleçao e la Roja se la vedrà in semifinale con la vincente della gara tra Perù e Paraguay, in programma a Goiânia.