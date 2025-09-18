Bonucci e Agnelli si incontrano ad Amsterdam per vedere Ajax-Inter: cosa ci facevano allo stadio

Le telecamere dei media olandesi hanno beccato l’incontro tra Bonucci e Agnelli allo stadio prima della partita di Champions tra Inter e Ajax, un posto del tutto inaspettato e che ha sorpreso i tifosi della Juve.

Ad assistere all'esordio dell'Inter in Champions League c'erano anche due ospiti illustri, non appartenenti però al mondo nerazzurro. Mentre la squadra di Chivu vinceva in casa dell'Ajax per 2-0 con doppietta di Thuram, sugli spalti a godersi la partita erano presenti Leonardo Bonucci e Andrea Agnelli: in passato hanno rappresentato l'Inter in campo e in società, ma oggi ricoprono ruoli completamente diversi e si sono ritrovati entrambi ad Amsterdam per la notte europea.

Il quotidiano olandese SoccerNews.nl li ha beccati nella pancia dello stadio, dove si sono incontrati prima di accedere alla tribuna per sedersi ai propri posti. I due ex bianconeri sono rimasti insieme qualche momento per chiacchierare e scambiare due battute, in un clima assolutamente disteso e divertito che però ha lasciato perplessi tutti i tifosi della Juve, incuriositi dalla presenza di entrambi a una partita dell'Inter.

Bonucci e Agnelli si incontrano prima di Ajax-Inter

Inusuale vederli in quel contesto, soprattutto se in campo c'è l'Inter, eppure Bonucci e il suo ex presidente Agnelli si sono ritrovati alla Cruijff Arena per assistere alla vittoria dei nerazzurri contro l'Ajax, il primo passo in questa nuova Champions League. Si sono salutati e hanno scambiato qualche battuta e qualche risata, forse condividendo aneddoti comuni del loro passato. Ma cosa ci facevano? Il mistero ha coinvolto tutti i tifosi bianconeri che non si aspettavano la reunion in un posto così insolito, senza nessun comunicato ufficiale.

Bonucci è stato inserito all'interno dello staff del CT dell'Italia Gattuso e probabilmente ha seguito l'Inter proprio in virtù del suo ruolo, per monitorare i possibili convocati in Nazionale per la prossima sosta che ci sarà tra qualche settimana e tenere d'occhio i nomi più caldi. Per Agnelli invece non c'è una spiegazione di tipo lavorativa: l'ex numero uno della Juve ha scelto di continuare la sua vita lontano dai riflettori e da qualche anno si è trasferito proprio ad Amsterdam dove si occupa dei suoi affari e delle sue imprese. Facile dunque che si sia lasciato attirare dal fascino della notte di Champions, anche se in campo non c'è la sua squadra del cuore.