Termina 1-1 l'anticipo della 22a giornata di Serie A tra Bologna e Benevento. Sotto la neve del Dall'Ara Sinisa Mihajlovic e Pippo Inzaghi si spartiscono la posta in palio continuando il proprio viaggio a braccetto in classifica con le due squadre che salgono adesso a quota 24 punti e raggiungono momentaneamente Genoa e Udinese. Non è bastato ai padroni di casa il vantaggio immediato arrivato dopo appena 55 secondi grazie al gol di Sansone: nella ripresa Viola pareggia i conti sfruttando un grave errore del portiere emiliano Skorupski beffato dal pallone viscido.

La nevicata e le pesanti condizioni del campo hanno infatti fatto la differenza nel match del Dall'Ara e non soltanto in occasione della rete che ha fissato il punteggio sull'1-1 finale. A recriminare di più però è il Bologna dato che la partita si è subito messa in discesa per i padroni di casa che dopo appena 50 secondi di gioco passano in vantaggio con Musa Barrow dopo aver saltato due difensori sanniti calcia il pallone con il suo tentativo che si trasforma in un assist per l'accorrente Sansone che tutto solo lo deposita in rete siglando il gol dell'1-0.

Il Benevento tenta immediatamente di rimettere il risultato in parità ma le parate di Skorupski e il palo interno (colpito da Caprari) permettono agli emiliani di resistere per poi riprendere in mano il pallino del gioco fino all'intervallo. Il copione si ripete nella ripresa con i padroni di casa che partono forte ma che pian piano cedono campo agli uomini di Pippo Inzaghi che al 60′ trovano il pareggio grazie ad un errore del portiere Skorupski che esce in presa alta perdendo il pallone che termina sui piedi di Nicholas Viola che di tacco lo mette nella porta sguarnita. Il campo pesante nel finale frena le emozioni e il tentativo di assalto finale dei rossoblu che non riescono dunque a dare seguito alla bella vittoria di Parma della scorsa giornata.