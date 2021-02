Marcelo Bielsa ha chiesto un risarcimento di 19 milioni di euro al Lille per il licenziamento avvenuto nel 2017. Il tecnico argentino, oggi allenatore del Leeds in Premer League, secondo quanto scrive L'Equipe, avrebbe iniziato subito una battaglia legale con il club francese che dura ormai da quasi 4 anni. Il procedimento, con la prima seduta in tribunale, ha avuto il via nella giornata di ieri con il ‘Loco' che non si è potuto presentare di persona per via delle restrizioni dovute al Covid-19, ma è stato presente in videoconferenza.

Nel 2018 il Tribunale di Lille diede ragione al club francese infliggendo a Bielsa anche un pagamento di 300mila euro. Nonostante i successi, Bielsa ha deciso di andare comunque avanti con la causa non avendo mai ritenuto congruo il licenziamento del Lille per "gravi responsabilità e cattiva condotta". Bielsa ha contestato al club un risarcimento di 19 milioni di euro per "violazione abusiva del suo contratto a tempo determinato". È ancora aperta la contesa che ieri ha visto il primo passaggio in tribunale.

Il tecnico argentino aveva sottoscritto con il Lille un tipo di contratto del tutto particolare. Al tecnico argentino infatti, fu fatto firmare un accordo su due tipi di documenti diversi: uno col club, l'altro con Victory Soccer, ovvero la holding lussemburghese attraverso il quale il proprietario Gerard López controllava il club francese. Molto difficile dunque capire chi, in caso di vittoria di Bielsa, debba risarcire il tecnico argentino. Si attendono esiti sorprendenti, ma anche unici nel suo genere specie perché nel frattempo il Lille ha cambiato proprietà con la pressione del fondo Elliott. Nel frattempo Bielsa continua la sua stagione nel Leeds senza mai voler abbandonare quella controversia con il club francese che non ha mai digerito del tutto.