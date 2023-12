Bernardo Silva e Haaland scortano Grealish fuori dallo stadio: è l’ultima provocazione a Felipe Melo Il Manchester City si è imposto al Mondiale per CLub battendo 4.0 il Fluminense in una gara finita con una ressa scatenata da un confronto tra Felipe Melo e Grealish. Uscendo dallo stadio, i suoi compagni hanno regalato ai presenti un siparietto particolari, ironico e provocatorio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Il Manchester City ha conquistato anche il Mondiale per Club battendo in modo perentorio in finale il Fluminense per 4-0. Una partita che gli uomini di Guardiola hanno dominato e gestito per 90 minuti e che si è conclusa con una furiosa ressa, iniziata con un faccia a faccia tra Felipe Melo e Grealish e poi finita coinvolgendo gran parte dei presenti in campo. Un epilogo polemico al quale i giocatori del City hanno voluto regalare cameo: Bernardo Silva e Haaland hanno "scortato" Grealish verso l'uscita dello stadio, come delle vere e proprie guardie del corpo. Tra i sorrisi degli autori del provocatorio gesto e la sorpresa dei tanti giornalisti presenti.

Un finale che ha rischiato di macchiare l'impresa del City di Guardiola ma che è stato alla fine ridimensionato anche dagli stessi protagonisti. Il successo al Mondiale per Club del club inglese resta un'impresa epica che ha rimarcato un dominio assoluto sia in patria sia a livello internazionale. Il poker al Fluminense è coinciso con la ‘manita' di trofei stagionali e con la prima volta del Manchester City sul tetto più alto tra i club.

Una egemonia che non ha lasciato spazio nemmeno ai brasiliani del Fluminense che hanno provato a reggere l'urto inglese aggrappandosi anche ad alcuni aspetti extra-campo non marginali, come la presenza del sempre-eterno Felipe Melo e Marcelo, l'ex Real che ad oggi risulta il giocatore con il maggior numero di trofei conquistati in carriera. Ma anche loro hanno dovuto chinare il capo di fronte alla doppietta di uno scatenato Alvarez, l'autorete di Nino e la rete di Foden.

Un City imbattibile malgrado mancasse della sua stella tra le stelle, Erling Haaland fermato da un infortunio che gli ha impedito di dare il proprio proverbiale contributo in campo. Ma non di essere comunque parte di un gruppo unito e coeso al di là di ogni pensiero. Cameratismo assoluto che si è mostrato in tutta la sua apoteosi nel momento in cui i giocatori del City stavano lasciando il King Abdullah Sports City di Jeddah.

Nel corridoio della zona mista che separa la parte degli spogliatoi all'uscita verso i bus della squadra, ha fatto capolino un gruppetto, che ha dato vita ad un siparietto che ha lasciato tra il curioso e il sorpreso i presenti. Bernardo Silva e Haaland si sono calati nei panni di perfette guardie del corpo a difesa del compagno Grealish, "scortato" tenendo lontano curiosi ed estranei. Un escamotage per evitare nuove interviste che sarebbero ovviamente finite ancora una volta sull'argomento "rissa", ma anche una provocazione finale nei confronti del Fluminense e di Felipe Melo che proprio con Grealish aveva scatenato la baraonda in campo.