Bernardeschi l'illusionista, quello che sembra un tiro diventa un assist visionario: tutti ingannati Bernardeschi ha trascinato in coppia con Insigne il Toronto FC alla vittoria su Charlotte. Assist perfetto e geniale da parte dell'ex di Fiorentina e Juve per liberare un compagno.

A cura di Marco Beltrami

Il Toronto FC vola, e lo fa anche grazie alle prestazioni di Bernardeschi e Insigne per il più classico degli italian job. Se il secondo ha realizzato la rete della vittoria nella sfida contro Charlotte, l'ex Juventus ha disputato un'ottima prestazione impreziosita da una giocata che è stata anche celebrata sul profilo ufficiale dei biancorossi. Il numero 10 si è inventato un assist visionario che in campo ha sorpreso tutti.

Bernardeschi ha mostrato tutte le sue doti tecniche e la sua visione di gioco quando, sul punteggio di 0-0, ha deciso di provare a pescare il proverbiale jolly. Ricevuta palla sulla trequarti, l'ex di Fiorentina e Juventus si è accentrato, approfittando per la verità anche dell'eccessiva libertà concessagli dagli avversari. Questi ultimi pensavano che l'avversario lasciasse partire un tiro dalla distanza e così hanno preferito mantenere un atteggiamento attendista.

E invece ecco che Bernardeschi ha stupito tutti: il centrocampista con la coda dell'occhio ha visto un suo compagno libero sulla sinistra e ha voluto premiare il suo inserimento in area. Con una trivela di sinistro, con l'effetto ad uscire, Berna ha mandato il pallone in area proprio sulla corsa dell'altro giocatore del Toronto, scavalcando così avversari e anche un altro suo compagno.

Un'invenzione quella del calciatore italiano (lo stesso Bernardeschi ha postato l'immagine del suo lancio eccezionale per celebrare il successo), che ha messo l'esterno dei canadesi in condizione di mettere un pallone molto pericoloso in area.

La difesa ospite è riuscita, seppur in affanno, a salvarsi e sventare la minaccia allontanando la sfera. Quella di Bernardeschi però resta come una delle giocate più belle della partita, per un Toronto che in questa stagione sembra pronto ad un vero e proprio salto di qualità, trascinato anche dalle due stelle italiane.