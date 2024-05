video suggerito

Bernardeschi fa tripletta nella partita dell’anno per Toronto: tifosi impazziti per i nuovi capelli Bernardeschi protagonista assoluto della partita dell’anno per Toronto con una tripletta ma i tifosi canadesi sono impazziti sui social per il nuovo look dell’ex Juventus. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Federico Bernardeschi è stato il protagonista della partita dell'anno per Toronto, ovvero il derby contro Montreal denominato ‘Canadian Classique'. Dopo 2 sconfitte consecutive, la squadra canadese è tornata al successo battendo con un sonoro 5-1 i connazionali nell'ultimo turno di Major League e mettendo in mostra un Berna in grandissima forma e con un con il nuovo look con le treccine.

Il calciatore italiano ha messo a segno una tripletta, aprendo le marcature poco dopo il 10′ accentrandosi dalla sinistra e calciando all'incrocio dei pali: nel secondo tempo il numero 10 del Toronto è riuscito ad avere la meglio sul portiere avversario prima con un tiro-cross e poi con una conclusione sottomisura da pochi passi.

Bernardeschi, tripletta nel Canadian Classique e nuovo look

Il classe 1994 si è presentato all'appuntamento contro Montreal con un nuovo taglio di capelli: le treccine dorate sono diventato argomento di discussione tra i tifosi sui social, sia prima che dopo la tripletta dell'ex calciatore di Juventus e Fiorentina.

I numeri della stagione di Bernardeschi a Toronto

La tripletta nel Canadian Classique ha confermato l'avvio di stagione molto positivo per Federico Bernardeschi, nonostante la sua squadra abbia avuto un rendimento abbastanza altalenante in questa prima parte di campionato: 14 gare disputate con 7 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte.

Il numero 10 di Toronto è stato un punto di riferimento costante in questo inizio di stagione, visto che tra tutte le competizioni (MLS e Canadian Championship) Bernardeschi ha segnato 7 gol e messo a referto 3 assist in appena 14 apparizioni. Un momento molto positivo per il calciatore italiano, che ha realizzato 6 gol nelle ultime 4 partite di Major League.

Il Toronto occupa, attualmente, la quinta posizione in classifica e nella prossima giornata affronterà il Cincinnati.