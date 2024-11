video suggerito

Bernal indigna la Spagna: “Alluvione creata dal nuovo ordine mondiale per ingannarci, come i vaccini” Il calciatore dell’Eldense è convinto che dietro le devastazioni provocate dal DANA ci sia dell’altro: “Ci stanno manipolando. Creano tempeste per ingannarci con il cambiamento climatico”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

274 CONDIVISIONI condividi chiudi

Álex Bernal, calciatore dell'Eldense, sostiene che dietro quanto sta accadendo in Spagna – sconvolta dalle alluvioni provocate dal DANA, fenomeno atmosferico devastante – c'è la mano di trame oscure che mirano a creare un nuovo ordine mondiale. E il fatto che il Paese abbia adottato un piano di sviluppo con sostenibilità ambientale, in linea con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e con le priorità politiche dell’Unione europea (dalla transizione ecologica, all'inclusione, l'uguaglianza), offre una chiave di lettura per dare un senso – secondo l'idea del giocatore – a quanto sta accadendo.

Lo scenario apocalittico di Bernal: un nuovo ordine mondiale trama contro la Spagna

Un messaggio condiviso su X, in risposta a un altro post nel quale un utente elogiava il gesto di scuse del re, addolorato per la situazione e la tragedia che ha colpito Valencia, ha dato al giocatore la possibilità di esporre il suo retropensiero. Ha tracciato uno scenario apocalittico e surreal secondo cui la produzione scientifica di tempeste altro non sarebbe che il tentativo di impaurire e ingannare il popolo con la teoria del cambiamento climatico perché ci sarebbe un piano per destabilizzare la classe politica spagnola, il governo e tutto l'apparato istituzionale, fino alla posizione stessa della monarchia.

"Grazie, ma non chiedete scusa – si legge -. Fateci uscire dall'agenda 2030! Ci stanno manipolando. Demolendo dighe. Creano tempeste per ingannarci con il cambiamento climatico. Attaccano la famiglia. La nostra religione. Attaccano gli agricoltori. Propagandano vaccini mortali".

Leggi anche Cosa succede se la gara di MotoGP a Valencia viene cancellata per l'alluvione: come finirà il Mondiale

In buona sostanza, secondo il filo del suo discorso, le immagini della sciagura che s'è abbattuta sulla Spagna è solo la naturale conseguenza di un progetto mondiale di una non meglio precisata organizzazione sovranazionale (si limita a dire "vogliono", ma a chi si riferisce?) che pur di imporre il proprio progetto è pronta a tutto, ingerendo pesantemente sulla vita politica dei Paesi ‘con le buone e con le cattive maniere'.

L'escamotage è alimentare il caos, a cominciare dal malcontento delle popolazioni nei confronti dei governanti, per poi rimettere ordine. E queste persone invisibili sono pronte ad agire senza scrupoli tanto che Bernal sottolinea: "Vogliono ridurre la popolazione, incitare l'immigrazione clandestina, cercare il caos e mettere i cittadini di fronte alla cattiva condotta politica. Non è la politica spagnola. È un nuovo ordine mondiale. Ed è ora di uscirne per il futuro del nostro popolo".