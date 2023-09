Berardi si riprende il Sassuolo con la doppietta contro il Verona: prima sconfitta per Baroni Il Verona si piega per la prima volta in questo campionato: dopo due vittorie cade contro il Sassuolo trascinato dalla doppietta di Berardi e dal gol di Pinamonti.

A cura di Ada Cotugno

Domenico Berardi si riprende il Sassuolo con una doppietta: l'attaccante torna al centro della squadra e regala la vittoria contro il Verona grazie a due gol nella ripresa. Alla squadra ospite non basta la super prestazione di Ngonge per riuscire ad agguantare almeno il pari ed evitare la prima sconfitta in campionato.

Il Sassuolo mette le cose in chiaro fin dalle prime battute della partita: bastano appena dieci minuti di gioco a Pinamonti per sbloccare il risultato con un colpo di testa arrivato grazie a un suggerimento di Berardi. Dopo un check del VAR si procede, con il Verona che riesce a prendere coraggio e alzare i giri del motore.

Dopo lo svantaggio è Ngonge a prendersi la scena per i gialloblù: il belga spaventa la difesa avversaria e segna anche il gol del pareggio, annullato dall'arbitro per una posizione di fuorigioco, e fino all'ultimo istante del primo tempo diventa una vera spina nel fianco per i neroverdi che riescono a difendere il risultato a fatica.

Nella ripresa è proprio Ngonge a portare la partita sull'1-1 con un tiro-cross che inganna il portiere, ma questa volta il Sassuolo si risveglia dal suo torpore. In poco tempo sale in cattedra Domenico Berardi: arrivato a un passo dall'addio in estate, la colonna degli emiliani riporta in vantaggio la sua squadra con un tiro di destro al 64′.

Ma non contento dieci minuti dopo si assume anche la responsabilità del calcio di rigore guadagnato grazie a un fallo si Doig per siglare la sua doppietta personale che porta il Sassuolo sul 3-1. È sempre lui il grande trascinatore nei momenti difficili, nonostante la concorrenza di Ngonge dall'altra parte che cerca in ogni modo di riaprire la partita.

E sono proprio i neroverdi alla fine a prendersi i tre punti pesantissimi, riscattandosi così dalla sconfitta senza gol ottenuta una settimana fa in casa del Napoli. Per il Verona si tratta del primo KO in questo campionato dove erano arrivate due vittorie su due.