Bentancur mostra i pesanti effetti dell’infortunio sui muscoli della gamba: tifosi increduli La stagione del centrocampista del Tottenham è finita a febbraio scorso per il grave infortunio subito al ginocchio sinistro. Bentancur ha pubblicato un video dove si mostra mentre effettua esercizi per la riabilitazione. Un particolare non passa inosservato.

Rodrigo Bentancur svolge esercizi in palestra per acquisire il tono muscolare perso dopo l’infortunio al ginocchio sinistro.

Rodrigo Bentancur si sta riprendendo dal grave infortunio al ginocchio sinistro. Il centrocampista degli Spurs ha condiviso su Instagram le immagini degli allenamenti e della riabilitazione a cui si sta sottoponendo per rimettersi in forma e farsi trovare pronto per la prossima stagione. Quella attuale è finita l'11 febbraio scorso quando si fece male nel match di Premier League contro il Leicester: ebbe la peggio in uno scontro di gioco con un avversario riportando la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio mancino. Fu una giornata tremenda sotto il profilo personale e di squadra, per il 4-2 incassato al King Power Stadium.

Il dolore provato e quel rumore sordo di qualcosa di rotto che aveva sentito dentro di sé gli avevano prefigurato già tutto: per i prossimi sei mesi sarebbe stato fermo, fuori dal campo, fuori da tutto. La differenza di tono muscolare tra le due gambe è impressionante, gli occorreranno tempo ed esercizi specifici per recuperare la condizione, rinsaldare l'articolazione e tornare a disposizione della squadra. L'ex juventino è già al lavoro, come da lui stesso mostrato mentre viene ripreso nella palestra del club londinese e si sottopone al percorso di recupero.

La stagione dell’ex centrocampista della Juve è finita a metà febbraio scorso per l’incidente nella gara con il Leicester.

Bentancur si muove aiutandosi con una stampella, si accomoda sulle macchine per il potenziamento, affronta tutto con la pazienza necessaria per lasciare alle spalle questo momento durissimo, accenna anche qualche palleggio. Può solo lavorare e basta.

I tifosi del Tottenham hanno notato la diversità palese e sui social hanno alimentato il tam tam sulle condizioni attuali del calciatore. "Ha perso così tanti muscoli sulla gamba", dice uno dei sostenitori a cui fa eco un altro che sottolinea come la "strada per il recupero sia ancora lungo".

Ventisei match disputati, 6 gol segnati (5 in Premier League, 1 in Champions), un totale di 2128 minuti giocati è lo score raccolto da Bentancur prima che la sua carriera non avesse una cesura traumatica. "È pazzesco quanto velocemente si perda tono muscolare", è la riflessione di un altro fan degli Spurs.