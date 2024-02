Benitez ha una sola possibilità di salvare la panchina: in 80 anni al Celta nessuno ha fatto peggio L’avventura di Benitez al Celta Vigo è appesa un filo. La società gli ha posto un ultimatum: in caso di sconfitta contro l’Almeria verrà esonerato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rafa Benitez si trova davanti all'ennesimo bivio della sua carriera. Il suo Celta Vigo naviga in una situazione disastrosa, a un solo passo dalla zona retrocessione, e il futuro dell'allenatore è appeso a un filo: in caso di sconfitta nella prossima partita l'allenatore verrà esonerato.

Non ci sono più vie di mezzo per il club spagnolo che si aspettava da lui un impatto completamente diverso. Benitez è tornato in Liga dopo l'esperienza negativa all'Everton, ma anche con la sua nuova squadra non è riuscito a raggiungere grandi risultati: secondo l'agenzia EFE la società ha deciso di dargli ancora fiducia dopo due sconfitte e un pareggio in campionato, ma la partita contro l'Almeria sarà decisiva per il suo cammino.

Dall'alto gli è stato imposto un ultimatum valido proprio per la sfida contro il fanalino di coda della classifica, una squadra che in 26 giornate ha ottenuto appena 9 punti. Un impegno sulla carta molto facile anche per un Celta Vigo che naviga in pessime acque, ma che potrebbe rappresentare la fine dell'avventura dello spagnolo.

Il ritorno in Spagna non ha ancora fatto sorridere Benitez: l'allenatore non è riuscito a schiodarsi dalla zona retrocessione, adesso distante appena tre punti, ed è stato spesso contestato dalla tifoseria per gli scarsi risultati ottenuti. Inoltre l'ex Liverpool e Inter ha totalizzato la minor percentuale di vittorie registrata nella storia del club negli ultimi 80 anni, vincendo soltanto il 13.38% delle partite giocate.

Peggio di lui ha fatto soltanto Baltasar Albéniz che nella stagione 1943/44 (un'epoca lontanissima se si parla di calcio) chiuse il suo campionato con appena due trionfi. È una statistica che pesa tantissimo sulle spalle di Benitez che ancora una volta si trova a far fronte a una situazione di grande emergenza dove c'è soltanto una possibilità per salvare la panchina e continuare il suo percorso al Celta.