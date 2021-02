Benevento-Roma è il posticipo che chiude la domenica della 23a giornata di Serie A. Fischio d'inizio in orario questa sera alle 20.45 allo stadio Vigorito di Benevento per la partita tra la squadra di Pippo Inzaghi e quella di Paulo Fonseca. I padroni di casa reduci dal pareggio di Bologna sperano di ritrovare il successo, dopo aver collezionato 3 punti in 6 giornate, per allungare sulla zona retrocessione. Gli ospiti dal canto loro vogliono consolidare il terzo posto dopo la vittoria con l'Udinese, per centrare la quarta vittoria in altrettante sfide contro le "streghe". All'andata la Roma si è imposta sul Benevento con il risultato di 5-2. La sfida sarà trasmessa su Sky, ecco tutte le info per vedere la partita in TV e in diretta streaming.

Benevento-Roma dove vederla in TV

Benevento-Roma sarà trasmessa in TV su Sky. Il posticipo domenicale delle 20.45 dello stadio Vigorito di Benevento sarà visibile sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 (201, 202, 251 del satellite, 472, 473, 482, 483 del digitale terrestre), con il consueto programma di interviste pre e post-partita e analisi degli episodi da moviola, anche durante l'intervallo. La telecronaca di Benevento-Roma sarà di Maurizio Compagnoni con il commento tecnico di Lorenzo Minotti.

La diretta streaming di Benevento-Roma

Sarà possibile vedere Benevento-Roma anche in diretta streaming, sfruttando una buona connessione a internet. Il posticipo tra gli uomini di Inzaghi e quelli di Fonseca sarà visibile su dispositivi portatili e computer grazie all'app SkyGo utilizzabile solo dagli abbonati all'emittente satellitare. I possessori di Smart Tv potranno vedere il match sui propri dispositivi anche grazie a Now TV servizio live on-demand che permette di acquistare il singolo biglietto dell'evento.