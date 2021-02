La Roma batte l'Udinese all'Olimpico e ritorna in zona Champions. Si riprende la terza posizione, approfittando della sconfitta della Juventus al ‘Maradona' e tenendo il Napoli (quinto) a distanza di sicurezza. Classifica cortissima nella parte alta del tabellone, a caccia di un posto in Champions. Ecco perché la vittoria contro i friulani si rivela preziosa. La firma in calce al successo è di Veretout, autore della doppietta che ha messo in cassaforte il successo dei giallorossi già nel primo tempo. Uno-due micidiale, che ha messo la sordina a ogni buona intenzione dei bianconeri giunti all'Olimpico con Llorente in attacco supportato da Deulofeu.

La squadra di Gotti, però, non ha nemmeno il tempo di prendere le misure ai capitolini capaci di far fruttare subito possesso palla e dominio del campo. Ci riescono anche lasciando Dzeko in panchina (subentrerà solo nella ripresa, a 20 minuti dalla fine del match, al posto di Mayoral) e lo fanno grazie alla buona vena del centrocampista francese: prima perfeziona un colpo di testa su cross di Mancini, poi si conferma glaciale dal dischetto quando si presenta alla battuta dagli undici metri per il penalty guadagnato da Mkhitaryan.

Fa tutto la Roma che nel primo tempo mette il cappello sul match tanto da sfiorare il tris in almeno un altro paio di occasioni: chance con Veretout in area, Stryger Larsen si supera su Ibanez. Il 3-0 arriva ma dura poco: lo segna Pellegrini ma viene annullato dal Var per un fallo precedente di Mkhitaryan su Stryger Larsen.

Nella ripresa sarà l'Udinese a cercare il gol con maggiore insistenza con i padroni di casa che baderanno soprattutto a gestire il match. Lo faranno senza soffrire particolarmente, eccezion fatta per i minuti conclusivi, quelli dell'assalto finale da parte dei friulani. Ma non correranno mai grandi pericoli. Del resto, le statistiche parlano chiaro: in tutto il match l'Udinese tira appena una volta nella porta romanista e alla voce "grandi occasioni da rete create" c'è la casella sbarrata dallo zero. Pedro in pieno recupero vibra il colpo di grazia.