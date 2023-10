Benayoun racconta l’aggressione di Hamas alla sua famiglia in Israele: “Zio, salvaci per favore” Il nipote dell’ex calciatore Yossi Benayoun ha ucciso tre terroristi di Hamas e ha chiesto aiuto allo zio dopo l’aggressione nei pressi della Striscia di Gaza: “Per favore, salvateci”.

A cura di Vito Lamorte

Benayoun con la maglia del Liverpool.

Tanti ricorderanno Yossi Benayoun, ex calciatore di Liverpool, Arsenal, Chelsea, West Ham e QPR che attualmente ricopre il ruolo di direttore sportivo della nazionale israeliana. Il primatista di presenze della nazionale israeliana (102) sta vivendo momenti di grande sofferenza con l'aggressione di Hamas a Israele nelle scorse ore e sulla propria pelle ha passato delle ore terribili dopo che la sua famiglia è stata attaccata da un commando di Hamas.

La sorella di Benayoun e la sua famiglia vivono nel Kibbutz Be'eri, vicino alla Striscia di Gaza, che è stato uno degli obiettivi dei terroristi nella loro azione di guerra. A rivelarlo è stato il media israeliano Ynet Sport, che ha raccontato le ore più complicate della famiglia dell'ex calciatore.

Benayoun impegnato con la nazionale israeliana.

In base alla ricostruzione, quattro terroristi di Hamas hanno attaccato la casa della sua famiglia e sono riusciti a ferire suo cognato, Sharon Shabo, che si è nascosto evitando l'esecuzione. Sebbene l'attacco si sia concluso senza conseguenze per i suoi cari, suo nipote Shaked, un ufficiale della Brigata Golan dell'esercito israeliano, ha ucciso tre degli autori dell'assalto, sfuggendo agli aggressori.

La famiglia è riuscita a sfuggire al tentativo del quarto di culminare l'attacco alla casa con il lancio di una granata, ma il nipote di Benayoun è riuscito a metterli al riparo prima dell'esplosione.

Nel corso dell'intervista Benayoun ha rivelato i momenti più tesi dell'attacco prima che potessero mettersi in salvo. "Per favore, salvateci ": questo sarebbe il contenuto del messaggio ricevuto dal nipote al momento dell'aggressione, una comunicazione che ha messo in allerta l'ex calciatore.

Yossi Benayoun.

"Sono sotto shock, è stato un miracolo. Ho vissuto il giorno più difficile della mia vita. Avevo già accettato il fatto che tutti fossero morti. Ma poi è avvenuto un miracolo grazie al mio eroico nipote", ha confessato Benayoun. Secondo la stampa israeliana il cognato di Yossi Benayoun sarebbe stato operato a causa dei due colpi ricevuti alla mano.