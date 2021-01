Doppio colpo per il Parma che piazza i primi due acuti di questa sessione invernale di mercato. Preso l'esterno Andrea Conti dal Milan. In arrivo anche il centrale ex Roma e Juventus Medhi Benatia che ha accettato l'offerta gialloblu e andrà a rinforzare il pacchetto arretrato di Roberto D'Aversa.

Andrea Conti infatti lascerà il Milan per sposare il nuovo progetto del Parma. La formula del suo passaggio ai ducali sarà quella del prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni, con gli emiliani che hanno dunque battuto la serrata concorrenza della Fiorentina in pressing sul calciatore rossonero.

Accordo in via di definizione invece per il centrale Medhi Benatia che a breve dovrebbe tornare in Serie A per vestire la maglia gialloblu. Il difensore marocchino ha infatti accettato l'offerta del club emiliano e a breve dovrebbe firmare il contratto che lo legherà ai ducali fino al termine della stagione. Tra le parti è già stato difatti raggiunto l'accordo con il 33enne che arriverà dal Al-Duhail in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza dei ducali. Domani dovrebbe arrivare la chiusura definitiva della trattativa con le carte che verranno scambiate tra i due club e il calciatore che potrà così firmare il suo contratto e sbarcare quindi a Parma per iniziare la sua avventura alla corte di D'Aversa.

