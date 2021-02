La sportività per molti atleti viene prima di ogni cosa. Non è così per tutti. Sono rari, purtroppo, i gesti di grande altruismo su un campo di calcio. Che abbia tanto cuore Andrea Belotti è abbastanza evidente. Il ‘Gallo' dà sempre il massimo quando gioca e per questo è molto amato dai tifosi del Torino e della Nazionale. Il bomber della sua classe ha dato prova anche nel corso della partita tra l'Atalanta e il Torino, quando sul punteggio di 3-0 ha cancellato un'ammonizione a Romero che invece aveva subito il cartellino giallo dal direttore di gara.

Il contatto tra Belotti e Romero

L'Atalanta in appena sette minuti ha rifilato tre gol al Torino e ha blindato il risultato, i granata che sono terzultimi sono riusciti a reagire ma prima di trovare la via del gol ne hanno fatto uno più bello, non in modo materiale, perché non è stato superato Gollini. Perché Belotti è stato autore di un gesto meraviglioso. Il Gallo va a battagliare nei pressi dell'area di rigore nerazzurra con Romero. Un bel duello fisico, c'è tanta ‘garra' e c'è la miglior espressione del famoso Cuore Toro. Belotti va giù al limite dell'area di rigore, con il Toro sotto di tre gol. L'arbitro Fourneau decreta una punizione per il Torino e ammonisce Romero, che guarda incredulo l'arbitro sapendo bene che quel fallo lui non lo ha fatto.

Il bel gesto di Belotti

Il bomber si rialza e dice sportivamente all'arbitro che il fallo non c'è, non c'è dunque nemmeno l'ammonizione. Fourneau ascolta Belotti, molto probabilmente si complimenta con lui per la sportività, e dice a Romero che il giallo è cancellato. Si riparte con una palla a due, niente punizione. L'occasione Belotti poi se l'è creata e l'ha trovata segnando il gol che ha riaperto l'incontro, ma ben prima ha mostrato di essere un grande dentro e fuori dal campo, merita un riconoscimento.