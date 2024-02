Bellingham urla “stupratore” a Greenwood in campo e scoppia il caso: chiesta la squalifica Bellingham avrebbe urlato “stupratore” a Greenwood in campo durante Getafe-Real Madrid: Los Azulones hanno chiesto di inserire il video dell’accaduto nel referto alla Liga e vogliono la squalifica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Jude Bellingham fa sempre parlare di sé. Il fortissimo calciatore del Real Madrid, protagonista di un'annata pazzesca, è diventato il centro di un feroce dibattito in Spagna per un video circolato subito dopo la fine della partita tra la squadra di Carlo Ancelotti e il Getafe.

I Merengues hanno vinto 2-0 il recupero, grazie alla doppietta di Joselu, e si sono portati in testa alla Liga con due punti sul Girona. La discussione, però, riguarda tutt'altro: in un'azione che è subito circolata sui social network Bellingham avrebbe detto a Greenwood ‘stupratore', con evidente riferimento alle vicende personali che hanno riguardato l'ex Manchester United fino a poco tempo fa.

Per questo motivo il Getafe ha notificato al dirigente della Liga presente allo stadio la sua richiesta che questa situazione venga registrato nel verbale che viene redatto alla fine di ogni partita.

Greenwood si è trasferito in Spagna nell'ultima ora della finestra di mercato estiva dopo che lo United ha condotto un'indagine interna e ha concluso che il 22enne avrebbe dovuto ricominciare la sua carriera altrove dopo il suo arresto nel gennaio 2022: il calciatore inglese era accusato di stupro e aggressione.

Tutte le accuse contro di lui erano state ritirate lo scorso febbraio e lo United aveva considerato di reintegrarlo nella prima squadra prima che il club ricevesse una forte reazione da parte dei tifosi sulla prospettiva del suo ritorno: Greenwood è ancora accompagnato dalla denuncia della compagna Harriet Robson per violenza domestica e la pubblicazione delle foto con lividi sulle gambe, labbro spaccato e parti del corpo coperte di sangue, crearono grande dibattito in Inghilterra.

L'ex arbitro della Liga, Iturralde Gonzalez, ha parlato del caso alla nota stazione radio Cadena SER in merito a questo presunto insulto di Bellingham nei confronti di Greenwood: "Se lo ha detto davvero può essere sanzionato, ma se il Getafe vuole difendere il suo giocatore quello che può fare è portare il caso al Comité de Competición. La Liga farà quello che deve fare, ma possono presentarsi in Commissione con quelle immagini e accusarlo per quello che ha detto".