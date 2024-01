Bellingham chiede uno striscione ad un tifoso dopo la Supercoppa: fotomontaggio perfetto Dopo la bella vittoria del Real Madrid sul Barcellona, Bellingham ha chiesto in prestito uno striscione ad un tifoso con una bella locandina in stile GTA, il popolare videogioco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Atmosfera alle stelle in casa del Real Madrid dopo la pesante e larga vittoria sul Barcellona nella Supercoppa di Spagna. Dopo il 4-1 firmato dalla tripletta di uno scatenato Vinicius e Rodrygo, grandi celebrazioni da parte dei giocatori delle merengues. Tra i più felici Jude Bellingham uno dei principali protagonisti di questa prima parte di stagione. Alla stella inglese non è sfuggito un particolare striscione presente sugli spalti.

Con la medaglia del successo in bella vista sul petto l'ex Borussia Dortmund si è avvicinato al settore degli spalti occupato dai tifosi del Real Madrid e ha indicato proprio il sostenitore che ostentava orgoglioso lo striscione in questione. Dopo aver catturato la sua attenzione Bellingham ha chiesto in prestito il poster che raffigurava un curioso fotomontaggio con lui, Vinicius e Rodrygo nella locandina di un popolare videogioco ovvero GTA.

Un lavoro ben fatto e simpatico, che ha ottenuto l'apprezzamento del calciatore. Le immagini dei tre del Real Madrid sono state inserite alla perfezione nella grafica di Grand Theft Auto, popolare serie di azione e di avventura. Una locandina per celebrare la tredicesima Supercoppa di Spagna, sfruttando il primo trailer ufficiale di GTA 6, pubblicato nel dicembre 2023, per alimentare l'attesa e l'entusiasmo degli appassionati del popolare videogame di Rockstar Games.

Dopo aver ottenuto lo striscione, Bellingham ha chiamato a raccolta anche gli altri due protagonisti dello stesso e con loro ha effettuato un bel giro di campo. La foto con Jude, Vinicius e Rodrygo è diventata virale sui social, regalando una gioia notevole all'autore. Come sarà andata a finire: lo striscione è tornato all'autore o è diventato un omaggio per Bellingham? In entrambi i casi, chi ha realizzato la locandina può essere davvero orgoglioso: missione stra-compiuta e anche il Real lo ha esaltato sui suoi profili social.