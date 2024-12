video suggerito

Beckham va in segreto dalla receptionist dello United prima che muoia: svela la promessa ai genitori Due settimane fa David Beckham è andato in segreto a fare visita a Kath Phipps, l’amata receptionist del Manchester United morta giovedì scorso a 85 anni. L’ex calciatore dei Red Devils ha svelato la promessa che la donna fece ai suoi genitori: “E da quel primo giorno fino all’ultimo giorno che ho passato con lei è esattamente quello che ha fatto”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

David Beckham ha fatto visita in segreto all'amatissima receptionist del Manchester United, Kath Phipps, prima che morisse qualche giorno fa a 85 anni. David sapeva che a Kath non restava molto da vivere ed è volato al suo capezzale per stringerle la mano e restituirle una parte di quell'amore che lei aveva dimostrato a lui – e a molti altri ragazzi dello United – nei 56 anni in cui aveva servito la causa dei Red Devils. Nel commovente messaggio postato a fianco della foto che ritrae le due mani avvinte, Beckham ha svelato la promessa che la donna fece tanti anni fa ai suoi genitori, quando lui era un ragazzino appena sradicato dalla sua famiglia per inseguire i suoi sogni.

Il messaggio di Beckham per la morte di Kath: c'è la promessa che la donna fece ai suoi genitori

"Sarai per sempre nei nostri cuori – ha scritto l'attuale proprietario dell'Inter Miami su Instagram – Il primo e l'ultimo volto che avrei sempre visto era Kath seduta alla reception all'Old Trafford in attesa di darmi i biglietti per la partita, lei era il cuore pulsante del Manchester United, tutti sapevano chi era Kath e tutti la adoravano. Mi sono trasferito a Manchester a 15 anni e Kath ha fatto una promessa a mia madre e mio padre: ‘Mi prenderò cura del vostro ragazzo per voi, non preoccupatevi'. E da quel primo giorno fino all'ultimo giorno che ho passato con lei è esattamente quello che ha fatto. Old Trafford non sarà più lo stesso senza il tuo sorriso mentre varchiamo quelle porte… Ti vogliamo bene".

Beckham si è recato a casa di Kath due settimane prima della morte, avvenuta giovedì scorso. "David si era prefissato di andare a trovare Kath a casa. È stato un momento incredibilmente emozionante", ha detto una fonte al Sun.

Kath Phipps era più che una semplice impiegata allo United, era un'istituzione. Lo si è capito bene dalle reazioni non solo dei tifosi, ma dei tanti calciatori che hanno ricevuto da lei sentimenti simili a quelli che hanno lasciato una traccia così forte nel cuore di Beckham. Wayne Rooney l'ha definita "il cuore e l'anima" del club mancuniano, mentre il suo compagno di squadra Rio Ferdinand ha detto che era "incredibilmente altruista".

"Rappresentava tutto ciò che il Manchester United rappresentava – sono state le parole di Ole Gunnar Solskjaer – È stata come una famiglia per tutti noi. Il suo sorriso radioso e i suoi abbracci erano la prima e l'ultima cosa che vedevamo e sentivamo ogni giorno al lavoro. Ci manca moltissimo. Sorrido ogni volta che penso a lei".

La donna, tifosa dello United, ha iniziato la sua carriera come centralinista dei Red Devils negli anni '60. Ultimamente è stata receptionist presso il centro di allenamento di Carrington. L'anno scorso aveva detto: "Non credo di aver mai avuto una sola parola sgarbata con nessuno in tutti gli anni in cui sono stata qui. Non vedo l'ora di entrare e di avere un sorriso sul viso ogni giorno". Quel sorriso che nessuno dimenticherà mai a Old Trafford.