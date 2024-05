Bari-Ternana dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

video suggerito

Bari-Ternana è la partita d'andata dei playout della Serie B 2023/2024 in programma oggi giovedì 16 maggio alle ore 20:30. Diretta TV su DAZN e Sky.

A cura di Marco Beltrami

Bari-Ternana è la partita d'andata dei playout di Serie B in programma oggi giovedì 16 maggio alle ore 20:30 allo stadio San Nicola di Bari. Diretta TV e streaming su DAZN e Sky. In palio la permanenza in Serie B, con il ritorno che si giocherà la settimana prossima, al Liberati di Terni. I biancorossi sono costretti a chiudere la doppia sfida con un gol di vantaggio, perché solo così potrebbero guadagnarsi la salvezza. In caso di parità nella doppia sfida infatti a salvarsi sarebbe la Ternana che ha terminato il campionato in una posizione migliore rispetto a quella dei pugliesi. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla sfida.

Partita: Bari-Ternana

Bari-Ternana Dove: stadio San Nicola, Bari

stadio San Nicola, Bari Quando: giovedì 16 maggio

giovedì 16 maggio Orario: 20:30

20:30 Diretta TV: DAZN, Sky

DAZN, Sky Diretta Streaming : DAZN, Sky Go, NOW,

: DAZN, Sky Go, NOW, Competizione: playout Serie B

Dove vedere Bari-Ternana in diretta tv

Dove vedere Bari-Ternana in TV? La partita valida per l'andata dei playout di Serie B si potrà vedere in TV su DAZN e Sky (canale 202). Diretta TV dunque per gli abbonati ai due servizi, ai quali basterà collegarsi ai propri dispositivi. Nessuna diretta in chiaro dunque della partita.

Bari-Ternana, dove vederla in diretta streaming

Per quanto riguarda la diretta streaming di Bari-Ternana, si potrà seguire su dispositivi portatili e computer su DAZN e Sky GO. Quest'ultima è l'app riservata agli abbonati Sky. Possibile acquistare il singolo tagliando della partita sulla piattaforma live on demand NOW.

Playoff Serie B, le probabili formazioni di Bari-Ternana

Bari in campo con il 4-2-3-1, con Nasti terminale offensivo e il trio formato da Achik, Acampora, Sibilli alle sue spalle. Ternana con Di Stefano come punta e Pereiro a muoversi tra centrocampo e attacco. Le probabili formazioni:

BARI (4-2-3-1) Pissardo; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maiello, Benali; Achik, Acampora, Sibilli; Nasti. All. F. Giampaolo.

TERNANA (3-5-1-1): Vitali; Boloca, Dalle Mura, Lucchesi; Favasuli, Luperini, Amatucci, Faticanti, Carboni; Pereiro; Di Stefano. All. Breda.