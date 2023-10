Barcellona-Real Madrid dove vederla oggi in TV e streaming: orari e formazioni del Clasico Barcellona-Real Madrid è il big match della giornata numero 11 della Liga e si gioca oggi alle ore 16.15 allo stadio Olimpico Lluis Companys di Barcellona. Tutte le info su dove vederla in diretta TV e in streaming. Le ultime news sulle formazioni Xavi e Ancelotti.

A cura di Vito Lamorte

Barcellona-Real Madrid è il big match della giornata numero 11 della Liga e si gioca oggi, sabato 28 ottobre 2023, alle ore 16.15 allo stadio Olimpico Lluis Companys di Barcellona. La gara tra le squadre di Xavi e Ancelotti si potrà vedere in diretta TV e streaming su DAZN.

El Clasico è una delle partite più attese per gli appassionati di calcio a livello mondiale: quando vengono stilati i calendario della Liga i primi appuntamenti che i tifosi vanno ad osservare sono quelli che metteranno di fronte Culé e Blancos. In questo momento la squadra di Ancelotti guida il campionato con il vantaggio di un punto sul Barça, secondo a pari merito con la rivelazione Girona.

Sarà il primo Clasico per Jude Bellingham, che ha già conquistato i cuori dei tifosi del Real Madrid ed è il protagonista assoluto di questo inizio di stagione. Il Barcellona deve fare i conti con diversi giocatori infortunati come Lewandowski, ma Xavi dovrà monitorare fino all'ultimo anche le condizioni di de Jong, Pedri, Raphina, Koundé e Sergi Roberto.

Le probabili formazioni di Barcellona-Real Madrid. Il Barça dovrebbe affidarsi al tridente formato da Lopez, Ferran Torres e Joao Felix. Il Real non cambierà il suo rombo di centrocampo con Bellingham nel ruolo di trequartista e pronto a dialogare con la coppia brasiliana Rodrigo-Vinicius.

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Cancelo, Christensen, Martinez, Balde; Gavi, Romeu, Gündogan; Lopez, Torres, Joao Felix. Allenatore: Xavi.

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Kroos; Bellingham; Rodrigo, Vinicius. Allenatore: Ancelotti.

Dove vedere Barcellona-Real Madrid in diretta tv su Sky o DAZN

La diretta tv della partita Barcellona-Real Madrid sarà trasmessa in diretta TV da DAZN e si potrà seguire in televisione utilizzando Smart tv oppure convertendo il segnale con dispositivi come TimVision Box, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o una console di gioco (Xbox, Play Station). La telecronaca della supersfida di Montjuic sarà affidata a Stefano Borghi e il commento tecnico sarà di Emanuele Giaccherini.

Barcellona-Real Madrid, dove vederla in streaming

Il Clasico tra Barcellona e Real Madrid si potrà seguire anche in diretta streaming grazie a DAZN, che permetterà a tutti di poter seguire il big match della Liga seguirla attraverso la app oppure collegandosi direttamente al sito.

Liga, le probabili formazioni di Barcellona-Real Madrid

Il Barcellona non dovrebbe avere a disposizione Lewandowski, Kounde, Sergi Roberto, Raphina, Pedri e de Jong. In attacco Xavi punterà su Joao Felix con Lopez e Torres. In mezzo al campo Gavi, Romeu e Gündogan con la linea difensiva formata da Cancelo, Christensen, Inigo Martinez e Balde davanti a ter Stegen.

Nel Real Madrid Bellingham ha un fastidio all'inguine post Braga, ma dovrebbe essere al suo posto. Con Joselu non ci sarà e l'attacco di Ancelotti sarà affidato a Rodrigo e Vinicius Jr. Modric, Tchouameni e Kroos a comporre il rombo di centrocampo con l'inglese. Carvajal, Rudiger, Alaba e Mendy a proteggere la porta di Kepa.

