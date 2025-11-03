Calcio
video suggerito
video suggerito

Balzaretti sarà il vice di Benatia al Marsiglia, avrà un nuovo ruolo: lavorerà con De Zerbi

Balzaretti si trasferirà al Marsiglia per diventare il vice direttore sportivo del club: sarà il braccio desto di Benatia e lavorerà nella squadra guidata da De Zerbi.
Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live
A cura di Ada Cotugno
0 CONDIVISIONI
Immagine

Federico Balzaretti al fianco di Roberto De Zerbi, la connessione tutta italiana messa in piedi dal Marsiglia per questa stagione in cui stanno alimentando il sogno di conquistare il titolo di campioni di Francia. I due ex giocatori si ritroveranno al Velodrome e lavoreranno insieme: l'ex giallorosso diventerà il vice direttore sportivo, il braccio destro del vecchio compagno di squadra Medhi Benatia che da due anni ricopre la carica da dirigente nel club francese. Dopo l'esperienza come opinionista televisivo e i due incarichi dirigenziali tra Vicenda e Roma è pronto a percorrere anche questa nuova strada.

Balzaretti nuovo vice DS del Marsiglia

Dopo il ritiro dal calcio la carriera lo ha portato a ricoprire tanti ruoli diversi e l'ex difensore si prepara a diventare il braccio destro di Benatia al Marsiglia, come riportato da Sky: nei prossimi giorni firmerà il contratto come vice direttore sportivo del club francese e si occuperà dell'area sportiva del club. Non è la prima volta che vestirà i panni del dirigente, dato che lo aveva già fatto in passato al Vicenza e anche alla Roma, ma fin qui la sua mansione principale era quella di tenere d'occhio i giovani talenti.

Immagine

Alla Roma infatti studiava tutti i calciatori mandati i prestito, seguendo l'evoluzione delle loro carriere lontano dalla capitale e fornendo report a Gasperini per aiutare i giallorossi a capire come poter organizzare il mercato. Negli ultimi mesi ha lavorato come collaboratore di Massara, ma dopo appena dieci mesi ha risolto il contratto che lo legava ai giallorossi ed è libero di poter firmare con il Marsiglia. L'ufficialità avverrà nei prossimi giorni e poi potrà raggiungere Benatia, ex compagno di squadra proprio alla Roma, e cominciare un nuovo capitolo della sua carriera nella squadra guidata da Roberto De Zerbi.

Calcio
0 CONDIVISIONI
Immagine
serie a
La Classifica dopo 10 giornate è cortissima: quanti punti servono per vincere lo scudetto
Pioli non dà le dimissioni e la Fiorentina è costretta a trattare: in ballo anche i soldi arabi
Genoa, contatto con De Rossi per la panchina: quando arriverà l'annuncio del sostituto di Vieira
Marchegiani svela il segreto di Maignan sui calci di rigore: “È Claudio Filippi. Ha modi particolari…”
Cosa ha rischiato Saelemaekers per aver esultato in faccia all'arbitro Guida dopo il rigore di Dybala
Come sta Dybala dopo l'infortunio su rigore con il Milan: gli era già successo, vive un incubo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views