Balotelli stellare: entra e fa due gol con l’Adana Demirspor, ma litiga con la panchina del Besiktas L’attaccante italiano entra in campo al 67′ e dopo dodici minuti trova il gol, una perla. Dopo aver firmato il secondo gol dell’Adana Demirspor Balotelli però viene ammonito perché ha esultato in modo polemico nei confronti della panchina del Besiktas e al 97′. Doppietta per Balotelli che ha segnato 3 gol in due partite.

A cura di Alessio Morra

Dopo aver regalato il primo successo all'Adana Demirspor lo scorso fine settimana, SuperMario Balotelli si ripete, sigla una doppietta, la realizza nel match contro il Besiktas, la squadra campione in carica che disputa anche la Champions League, e regala un punto straordinario a Montella. Il tecnico dell'Adana, ha centellinato l'attaccante ex Milan e Inter, che è subentrato a metà ripresa e dopo appena dodici minuti ha trovato il gol del 3-2. Balotelli poi al 97′ sugli sviluppi di un corner ha trovato il gol del 3-3.

Balotelli entra e segna

L'Adana Demirspor scende in campo a Istanbul contro il Besiktas, che dopo aver vinto il campionato per differenza reti lo scorso anno è già saldamente al comando in questa stagione. L'incontro parte subito bene per i bianconeri, che schierano anche l'ex Juve e Roma Miralem Pjanic. Proprio il bosniaco al 20′ serve l'assist vincente a Montero, prima del finale di tempo arriva il raddoppio che realizza Souza, nella ripresa il tris di Yilmaz. La partita sembra chiusa, ma l'Adana ha carattere non molla e trova il gol che riapre l'incontro con Vargas. Montella manda in campo Balotelli al 67′ e dopo dodici minuti SuperMario trova il gol che è meraviglioso. Il bomber calcia da oltre venticinque metri, il tiro è potentissimo e soprattutto supera il portiere del Besiktas, è 3-2. SuperMario esulta in modo polemico e si prende anche un cartellino giallo, per quell'esultanza davanti la panchina dei campioni di Turchia.

Besiktas-Adana Denispor 3-3, Balotelli pareggia al 97′

La partita finisce 3-3 perché al 97′ in mischia, sugli sviluppi di un corner, è proprio Balotelli a realizzare un gol pesantissimo. Un punto d'oro per l'Adana Demirspor e una doppietta da urlo per l'attaccante italiano, che nel giro di pochi giorni ha segnato tre reti che sono valsi quattro punti per la squadra guidata da Montella.