Balotelli fa scoppiare un petardo nello spogliatoio dell'Adana Demirspor: compagni attoniti L'attaccante italiano ha fatto uno scherzo ai compagni di squadra dell'Adana Demirspor. Balotelli ha fatto esplodere un petardo, che ha spaventato l'intero spogliatoio.

A cura di Alessio Morra

Mario Balotelli è tornato a essere decisivo in campo con l'Adana Demirspor, un suo gol ha permesso al club di tornare al successo in campionato dopo addirittura dieci partite di digiuno. Ma l'attaccante italiano la scena se l'è presa anche per uno scherzo che ha fatto ai suoi compagni negli spogliatoi dopo un allenamento. SuperMario ha fatto esplodere un petardo che ha spaventato compagni e uomini dello staff.

Un'annata complicata questa per SuperMario, che ha dovuto fare i conti con un'operazione al ginocchio che lo ha tenuto a lungo lontano dai campi. Da inizio febbraio è tornato a disposizione e il suo contributo lo ha dato. La sua media gol è più che buona: 5 gol in 9 partite di campionato, l'ultimo centro è stato decisivo per l'Adana che con un rigore dell'ex di Milan e Inter ha ritrovato il successo e si è issato al decimo posto, lontano dalla zona europea e con un discreto margine su quella retrocessione.

Balotelli è di buon umore e lo era anche quando dopo un allenamento ha fatto uno scherzo ai compagni di squadra, e ai componenti dello staff presenti in quel momento negli spogliatoi. SuperMario aveva portato con sé un piccolo petardo e pure un accendino, con l'intento di far prendere uno spavento a tutti.

Ad allenamento terminato, il calciatore accende il petardo, quasi di soppiatto, ma dopo aver acceso pure la telecamera del suo smartphone per riprendere tutto, e dopo averlo acceso lo ha lanciato lontano dalla sua postazione, e per la verità lontano da tutti. Dopo pochi secondi c'è stata l'esplosione, forte, netta, non fortissima, certo, che ha fatto sobbalzare tutti coloro che erano lì con lui in quello spogliatoio. Balotelli che sapeva si è tappato le orecchie, molti compagni sono sobbalzati. Il video è finito rapidamente in una stories su Instagram.