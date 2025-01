video suggerito

Balde ignora chi sia Gasperini, tremenda gaffe in conferenza: "Di quale giocatore stiamo parlando?" Balde scatena le risate in conferenza stampa dopo una domanda su Gasperini: non ha la minima idea di chi sia l'allenatore dell'Atalanta che dovrà sfidare domani con il suo Barcellona.

A cura di Ada Cotugno

È calato il gelo quando durante la conferenza stampa di Alejandro Balde è stato nominato Gian Piero Gasperini. Un giornalista lì presente ha chiesto al giocatore del Barcellona cosa ne pensasse dell'allenatore dell'Atalanta, prossima avversaria in Champions League, ma non si sarebbe mai aspettato di scatenare una tale reazione. Il blaugrana ha sorriso, ha chiesto di ripetere la domanda e poi si è girato verso l'interprete per chiedere delucidazioni: non aveva la minima idea di chi fosse tale Gasperini e tutti sono scoppiati a ridere prima di spiegargli che se lo sarebbe trovato da avversario proprio nella prossima gara.

La domanda su Gasperini spiazza Balde

Il siparietto è stato esilarante, ma per sfortuna del giocatore non si trattava di una gag preparata con minuzia per l'occasione. Balde si è ritrovato completamente spiazzato quando un giornalista presente in conferenza stampa gli ha chiesto di esprimere un parere su Gasperini. Domani l'Atalanta affronterà il Barcellona in Champions League e i cronisti erano curiosi di sapere qualcosa in più sull'allenatore dei bergamaschi, noto anche in Europa per il suo grande lavoro e soprattutto per la vittoria dell'ultima Europa League.

Lo spagnolo però non è molto aggiornato e si è ritrovato completamente spiazzato: "Qual è la sua domanda? Di quale giocatore stava parlando?". Lì sono nati i primi sospetti, accentuati dal fatto che il giocatore continuava a girarsi verso l'uomo al suo fianco per chiedere spiegazioni su questo tale Gasperini di lui lui proprio non sapeva nulla: "Non ho capito di quale giocatore stessimo parlando. Quale giocatore intendevi?". A quel punto è intervenuto nuovamente il giornalista che ha fornito delucidazioni, suggerendo al giocatore che stava parlando di Gian Piero Gasperini.

La gaffe prima della partita Barcellona-Atalanta

A quel punto Balde non ha potuto più mentire ed è stato costretto a dire la verità. "Chi è?" ha chiesto molto ingenuamente, provocando grandi risate tra i giornalisti presenti che mai si sarebbero aspettati una simile reazione. L'uomo accanto a lui gli suggerisce la risposta giusta, ossia che si tratta dell'allenatore dell'Atalanta che domani siederà sulla panchina avversaria. Il blaugrana poi ha ammesso le sue mancanze con un sorriso, tra le risate generali: "Sinceramente non lo conosco. Non so davvero cosa dire. Non lo conosco". Non la premessa giusta per affrontare un allenatore come Gasperini.