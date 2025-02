Azzi crea il caos durante Salernitana-Cremonese: si infuria con un raccattapalle ma poi fa un gesto unico

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

La Cremonese esce clamorosamente sconfitta dalla sfida dell'Arechi contro la Salernitana in Serie B. Un ko a sorpresa per i grigiorossi vista la posizione in classifica di entrambe le squadre con i granata in lotta per non retrocedere e la squadra di Stroppa nel pieno della zona playoff per la promozione in Serie A. Un gol di Raimondo ha deciso una partita contrassegnata anche da un episodio che nel finale di partita ha creato il caos sul terreno di gioco dei campani. Il forcing della Cremonese per agguantare almeno il pareggio è stato arrembante.

La Salernitana si è difesa come ha potuto per tutto il tempo e qualche volta, come spesso capita anche in altri stadi dalla Serie A alle categorie dilettantistiche, i raccattapalle appostati all'esterno dei cartelloni pubblicitari si prendono un po' di tempo in più per restituire la sfera, soprattutto agli avversari. Ebbene evidentemente al minuto 89 è successo qualcosa del genere o almeno così ha capito Paulo Azzi che in questo mercato invernale si è trasferito dal Cagliari alla Cremonese. Il centrocampista si scaglia contro un raccattapalle dell'Arechi ma poi torna sui suoi passi a fine partita.

Il caos contro Azzi.

Le immagini mostrano come Azzi, nel tentativo di prendere palla, col braccio inveisca contro il giovane raccattapalle. Da qui nasce il caos in campo con diversi giocatori della Salernitana che accerchiano l'ex Cagliari chiedendogli spiegazioni. Tra i più scatenati Verdi e Soriano che non ammettono un comportamento del genere. Deve intervenire l'arbitro Fourneau che prontamente ammonisce Azzi e anche un altro giocatore della Salernitana, ovvero Cerri, per provare un po' a stemperare la tensione. Non è chiaro cosa sia accaduto davvero ma Azzi a fine partita fa un gesto da vero signore.

Il bellissimo gesto di Azzi al triplice fischio di Salernitana-Cremonese

La Cremonese attraverso i propri canali social mostra un video in cui Azzi, al triplice fischio, vada dritto verso lo stesso raccattapalle. I giocatore della Cremo ha il sorriso stampato sul volto nonostante la sconfitta e corre ad abbracciarlo. È il suo modo per scusarsi facendo un gesto bellissimo che dovrebbe essere da esempio. Un atto dovuto ma non scontato che sicuramente fa piacere al giovane raccattapalle ma anche agli amanti del calcio vogliosi di vedere sempre più gesti di questo tipo. Sul video la Cremonese scrive una didascalia: "Agli errori si può rimediare, questo abbraccio fa bene al calcio".