Azmoun segna un bel gol al Brighton, l’arbitro annulla: scelta incomprensibile, De Rossi è una furia Azmoun segna un bel gol al Brighton, l’arbitro annulla per gioco pericoloso: scelta incomprensibile da parte del direttore di gara Felix Zwayer, che fa infuriare anche De Rossi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

388 CONDIVISIONI condividi chiudi

Azmoun si è visto annullare un gol molto bello nel primo tempo della partita tra Brighton e Roma ma la scelta dell'arbitro è piuttosto discutibile. L'attaccante giallorosso era riuscito a trovare la via della rete in semi rovesciata ma Felix Zwayer ha annullato per ‘gioco pericoloso'. Una scelta incomprensibile, visto che il calciatore iraniano era assolutamente in anticipo sul suo diretto marcatore.

Il calciatore della Roma di un rimpallo in area di rigore e con un bel gesto tecnico e atletico si era avvitato su se stesso riuscendo a colpire verso la porta avversaria: la palla aveva scavalcato il portiere e aveva concluso la sua corsa in rete ma l'arbitro ha annullato subito.

Dopo un breve consulto audio con il VAR, Zwayer ha fatto riprendere il gioco e il risultato non si è schiodato dallo 0-0.

Una scelta che non è piaciuta a Daniele De Rossi, piuttosto contrariato per la decisione del direttore di gara e la conferma da parte del VAR in merito alla giocata del suo calciatore: l'allenatore della Roma ha protestato con il quarto uomo, al quale ha chiesto spiegazioni, e Zwayer poco dopo lo ha sanzionato con l'ammonizione per le sue proteste giudicate eccessive.

Lo stesso Azmoun non può credere al fatto che l'arbitro gli abbia negato la gioia del gol: l'attaccante in prestito dal Bayer Leverkusen ha segnato solo due gol in questa stagione e li ha fatti entrambi in campionato (Lecce e Frosinone), quindi sarebbe stata la prima marcatura in Europa League.

L'attaccante iraniano si era girato in maniera elegante ed era riuscito a toccare il pallone in anticipo sul difensore che era nella sua zona ma per l'arbitro il numero 17 ha commesso un'irregolarità sull'avversario. Una decisione davvero difficile da comprendere sia per la tempistica della giocata di Azmoun che per il modo in cui è intervenuto Jan Paul van Hecke.