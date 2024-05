video suggerito

Avellino-Vicenza dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Avellino-Vicenza è il match valido per la semifinale d’andata dei playoff di Serie C. La sfida si giocherà oggi, martedì 18 maggio, alle ore 21:00 allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Avellino-Vicenza è il match valido per la semifinale d'andata dei playoff di Serie C. La sfida tra la squadra campana e quella veneta si giocherà oggi, martedì 18 maggio, alle ore 21:00 allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino. I biancoverdi arrivano hanno esordito nella post-season nel turno precedente, eliminando il Catania al termine di una doppia sfida molto equilibrata.

Il Vicenza, invece, ha battuto il temibile Taranto di Capuano e poi il Padova nel derby. I biancorossi fino a oggi non hanno ancora subito goal. Una sfida molto interessante che metto in palio un posto nella finale, da giocare sempre in gare di andata e ritorno, contro una tra Benevento e Carrarese. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Partita: Avellino-Vicenza

Dove: stadio Partenio, Avellino

Quando: martedì 28 maggio 2024

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: Sky Go, NOW, Rai Sport Play

Competizione: Serie C, semifinale playoff

Dove vedere Avellino-Vicenza in diretta tv

Avellino-Vicenza sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky. Gli abbonati potranno assistere alla sfida del Partenio-Lombardi sintonizzandosi ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 251 canale 251. La telecronaca del match su Sky sarà a cura di Peppe Di Giovanni.

Avellino-Vicenza, dove vederla in diretta streaming

La sfida tra Avellino e Vicenza sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming. Agli abbonati Sky basterà collegarsi all'app Sky Go disponibile su dispositivi mobili e accedere alla finestra dedicata all'evento sui canali di riferimento. Inoltre, per tutti i tifosi, la possibilità di vedere la partita anche su NOW e su Rai Sport Play, ovvero il canale sportivo in streaming della piattaforma Rai.

Serie C, le probabili formazioni di Avellino-Vicenza

L'Avellino dovrebbe schierarsi con il classico 4-3-1-2 con Sgarbi alle spalle del tandem offensivo formato da Patierno e Gori.

Per il Vicenza invece la coppia d'attacco nel 3-5-2 di partenza dovrebbe essere composta da Della Morte e Ferrari.

AVELLINO (4-3-1-2): Ghidotti; Cancellotti, Rigione, Frascatore, Liotti; De Cristofaro, Armellino, D'Ausilio; Sgarbi; Patierno, Gori.

VICENZA (3-5-2): Confente; Cuomo, Golemic, Laezza; De Col, Tronchin, Ronaldo, Greco, Costa; Della Morte, Ferrari.