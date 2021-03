Asse Juve-Napoli per i diritti TV della Serie A: “Indisponibili a trattare con i fondi”

Si infiamma la trattativa per i diritti tv. Juventus e Napoli si sono dette indisponibili a trattare alla creazione di una media company in ambito Lega calcio di Serie A. Il presidente bianconero considera, tra le altre cose, il lavoro della commissione istituita per trattare con i fondi concluso a febbraio.